В Краснодарском крае шестилетнему Леве Глинскому нужна дорогостоящая реабилитация. Рассказываем, как помочь мальчику

В полгода Лева стал отставать в развитии, у него нарушился сон. Мальчик обследовался у разных специалистов. В год у него выявили поражение клеток головного мозга, затем поставили диагноз ДЦП. После началась реабилитация в частных клиниках при помощи родственников и по ОМС.



Постоянное лечение дало результаты — Лева научился владеть руками, уверенно ползать, вставать у опоры. В 2024 году благодаря «Русфонду» у него появился вертикализатор и возможность пройти курс лечения в краснодарском центре. Лева научился ходить с поддержкой, начал произносить слоги и отдельные слова.



Однако врачи советуют продолжать реабилитацию, чтобы дальше развивать речь мальчика и научить его обслуживать себя.

«У Левы детский церебральный паралич, спастическая диплегия, выраженная задержка формирования экспрессивной речи. Ребенок нуждается в комплексной медицинской абилитации. Ее первоочередными задачами являются увеличение объема движений в суставах, формирование новых моторных навыков и умений для выполнения бытовых действий и самообслуживания, активизация психоречевого развития», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Мама Левы одна воспитывает двоих сыновей. Ей сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 185 246 рублей .



Как помочь Леве?