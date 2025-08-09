В Краснодарском крае шестилетнему Леве Глинскому нужна дорогостоящая реабилитация. Рассказываем, как помочь мальчику

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из станицы Незамаевской на курсовое лечение

В полгода Лева стал отставать в развитии, у него нарушился сон. Мальчик обследовался у разных специалистов. В год у него выявили поражение клеток головного мозга, затем поставили диагноз ДЦП. После началась реабилитация в частных клиниках при помощи родственников и по ОМС.

Постоянное лечение дало результаты — Лева научился владеть руками, уверенно ползать, вставать у опоры. В 2024 году благодаря «Русфонду» у него появился вертикализатор и возможность пройти курс лечения в краснодарском центре. Лева научился ходить с поддержкой, начал произносить слоги и отдельные слова.

Однако врачи советуют продолжать реабилитацию, чтобы дальше развивать речь мальчика и научить его обслуживать себя.

«У Левы детский церебральный паралич, спастическая диплегия, выраженная задержка формирования экспрессивной речи. Ребенок нуждается в комплексной медицинской абилитации. Ее первоочередными задачами являются увеличение объема движений в суставах, формирование новых моторных навыков и умений для выполнения бытовых действий и самообслуживания, активизация психоречевого развития», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Мама Левы одна воспитывает двоих сыновей. Ей сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 185 246 рублей.

Как помочь Леве?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Левы Глинского);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Левы Глинского. Без НДС.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре десятилетней Вике Гореловой требуется дорогостоящее обследование.

