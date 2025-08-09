В Краснодарском крае шестилетнему Леве Глинскому нужна дорогостоящая реабилитация. Рассказываем, как помочь мальчику
«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из станицы Незамаевской на курсовое лечение
В полгода Лева стал отставать в развитии, у него нарушился сон. Мальчик обследовался у разных специалистов. В год у него выявили поражение клеток головного мозга, затем поставили диагноз ДЦП. После началась реабилитация в частных клиниках при помощи родственников и по ОМС.
Постоянное лечение дало результаты — Лева научился владеть руками, уверенно ползать, вставать у опоры. В 2024 году благодаря «Русфонду» у него появился вертикализатор и возможность пройти курс лечения в краснодарском центре. Лева научился ходить с поддержкой, начал произносить слоги и отдельные слова.
Однако врачи советуют продолжать реабилитацию, чтобы дальше развивать речь мальчика и научить его обслуживать себя.
«У Левы детский церебральный паралич, спастическая диплегия, выраженная задержка формирования экспрессивной речи. Ребенок нуждается в комплексной медицинской абилитации. Ее первоочередными задачами являются увеличение объема движений в суставах, формирование новых моторных навыков и умений для выполнения бытовых действий и самообслуживания, активизация психоречевого развития», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.
Мама Левы одна воспитывает двоих сыновей. Ей сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 185 246 рублей.
Как помочь Леве?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Левы Глинского);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Левы Глинского. Без НДС.
