Авито Работа запустила опцию создания резюме в один клик

Теперь, когда соискатель откликается на вакансию, ему больше не нужно вручную заполнять анкету. Сервис автоматически создает готовое к публикации резюме.

Новая функция сокращает время создания резюме для рабочих и линейных специалистов с 3 минут до всего 14 секунд.

Сервис уже работает в мобильных приложениях Авито для Android и iOS. На следующей неделе он появится и в версии для компьютеров.