Авито Работа запустила опцию создания резюме в один клик

Авито Работа добавила быстрый способ публикации резюме в один клик

Теперь, когда соискатель откликается на вакансию, ему больше не нужно вручную заполнять анкету. Сервис автоматически создает готовое к публикации резюме.

Новая функция сокращает время создания резюме для рабочих и линейных специалистов с 3 минут до всего 14 секунд.

Сервис уже работает в мобильных приложениях Авито для Android и iOS. На следующей неделе он появится и в версии для компьютеров.

В Ростовской области не хватает 18,4% пожарников:

Система собирает ключевые данные, важные для работодателей на первом этапе отбора. Он переносит из личного кабинета пользователя ФИО, контактные данные, гражданство, дату рождения и опыт работы. Информацию о желаемых условиях труда и карьерных предпочтениях сервис автоматически формирует на основе описания вакансии, на которую откликается кандидат.

На базе этих данных система создает черновик резюме. Соискатель может опубликовать его одним кликом или дополнить вручную.

Средняя зарплата в России составила 97 тыс. рублей:

«По данным опроса Авито Работы, почти половина (48%) соискателей не заполняли анкету при последнем поиске работы, объясняя это сложностью и длительностью процесса. Новый сервис позволяет максимально упростить создание резюме для кандидатов. От пользователей не требуются дополнительные знания или опыт создания резюме: технологии Авито помогают быстро и грамотно «упаковать» всю нужную информацию для работодателя», — отметил директор по продукту Авито Работы Владимир Урсу.

Как ранее выяснили в Авито, каждый пятый молодой специалист в России переезжал ради работы, в топ городов для релокации попал Краснодарский край.

