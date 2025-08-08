Затоплены федеральная трасса, улицы и база отдыха. Обрушившийся на Сочи шторм не утихнет еще сутки
8 августа Сочи борется со стихией. Рассказываем о ситуации на курорте
8 августа на Сочи обрушилась непогода. Участок федеральной трассы А-147 в районе поселка Вардане перекрыли из-за наводнения. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.
Поток воды в реке Кудепста сносит все на своем пути.
Краснодарский край 8 августа накроет магнитная буря:
Дерево рухнуло на проезжую часть дороги в районе улицы Семашко, придавив автомобиль и полностью перекрыв дорогу.
В Рицинском реликтовом национальном парке в районе Голубого озера сошел сель. Стихия унесла несколько автомобилей, разрушила аттракцион «Тарзанка» и стеклянный мост. Пострадавших нет. Въезд на территорию временно закрыт.
Затопило базу отдыха «Чертовы ворота».
В Сочи действует штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждают, что 8 и 9 августа возможны паводки, сильные дожди, грозы, град и ветер до 18 м/с. В горной зоне есть риск схода селей.
В акватории Черного моря вероятны смерчи. В случае опасности пляжи закроют.
Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС следует звонить по номеру 112.
Как писали Юга.ру, жители Туапсинского района остались без воды и света после затоплений.