Затоплены федеральная трасса, улицы и база отдыха. Обрушившийся на Сочи шторм не утихнет еще сутки

В Рицинском реликтовом национальном парке в районе Голубого озера сошел сель. Стихия унесла несколько автомобилей, разрушила аттракцион «Тарзанка» и стеклянный мост. Пострадавших нет. Въезд на территорию временно закрыт.

В Сочи действует штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждают, что 8 и 9 августа возможны паводки, сильные дожди, грозы, град и ветер до 18 м/с. В горной зоне есть риск схода селей.

В акватории Черного моря вероятны смерчи. В случае опасности пляжи закроют.

Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС следует звонить по номеру 112.