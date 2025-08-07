Краснодарский край 8 августа накроет магнитная буря. Такого шторма не было два месяца

В ближайшие дни планету настигнут магнитные бури. Шторм продлится с 8 по 9 августа, но сильных ударов не ожидается

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредила о предстоящих магнитных колебаниях. 8 августа Землю настигнет самый сильный шторм за два месяца.

«Начало ухудшения геомагнитной обстановки ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу. Ситуация на Солнце является в данный момент исключительно сложной. Только за вчерашний день произошло 18 вспышек», — сказано в сообщении.

По данным ученых, 8 августа космическая буря достигнет уровня G2 (средняя), а к 9 августа спадет до уровня G1 (слабая). Магнитосфера земли будет находиться в возбужденном состоянии до 10 августа, а далее успокоится.

Эксперты отметили, что буря может не произойти, если траектория выброшенного вещества отклонится от расчетной на 3–5 градусов. Если отклонение произойдет в другую сторону, то явление окажется мощнее с вероятностью 5%.

Напомним, всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — средние, G3 — сильные, G4 — очень сильные, G5 — экстремальные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады артериального давления.

В группу риска входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертонией. Метеозависимым людям врачи рекомендуют принимать препараты, улучшающие кровообращение и укрепляющие сосуды — витамины группы B, магний и калий.

Чтобы снизить влияние магнитной бури на здоровье, специалисты также советуют уменьшить физические нагрузки в этот период, чередовать работу с отдыхом и спать не меньше восьми часов в сутки.

Как писали Юга.ру, еще один шторм идет на Краснодарский край. В нескольких районах ожидаются ливни, сильный ветер, подтопления и смерчи.

