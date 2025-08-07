Бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало на 8 августа экскурсию «Любить, пить и петь». На ней расскажут об истории досуга и развлечений в Краснодаре.

«На экскурсии мы узнаем, как веселились, влюблялись, гуляли и отдыхали горожане в разные эпохи. Трактиры и рестораны, театры и парки, тайные свидания и громкие скандалы — все то, что делало жизнь яркой и насыщенной. История Краснодара-Екатеринодара через призму человеческих страстей, радостей и праздников», — сообщают организаторы мероприятия в анонсе.

Экскурсию проведет социолог и журналист Денис Куренов. Она начнется в 19:00. Подробности уточняйте у организаторов.