«Любить, пить и петь». В Краснодаре пройдет историческая экскурсия о городском досуге и развлечениях
Бюро «Кубань расходящихся тропок» приглашает на экскурсию об истории городских развлечений
Бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало на 8 августа экскурсию «Любить, пить и петь». На ней расскажут об истории досуга и развлечений в Краснодаре.
«На экскурсии мы узнаем, как веселились, влюблялись, гуляли и отдыхали горожане в разные эпохи. Трактиры и рестораны, театры и парки, тайные свидания и громкие скандалы — все то, что делало жизнь яркой и насыщенной. История Краснодара-Екатеринодара через призму человеческих страстей, радостей и праздников», — сообщают организаторы мероприятия в анонсе.
Экскурсию проведет социолог и журналист Денис Куренов. Она начнется в 19:00. Подробности уточняйте у организаторов.
