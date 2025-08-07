В ростовской поликлинике испытали новую программу с искусственным интеллектом. Она превращает речь врача в текст

В детской поликлинике Ростова-на-Дону протестировали голосовое заполнение медицинских документов. Решение сэкономило врачам более 20% рабочего времени

Сбер успешно протестировал пилотный проект системы голосового заполнения меддокументов Voice2Med в Детской поликлинике №1 Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба банка.

Замминистра здравоохранения Ростовской области Роман Банацкий отметил, что ежедневно врачи сталкиваются с огромным объемом документации, и ручное заполнение протоколов отнимает время на обследование пациента. Новая технология экономит более 20% рабочего времени.

В основе Voice2Med лежит искусственный интеллект. Программа в реальном времени заполняет медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время приема врач диктует информацию через гарнитуру. Система моментально расшифровывает речь и автоматически переносит текст в открытый протокол медицинской информационной системы. Врачу не нужно осваивать новое ПО — данные попадают прямо в электронную карту. Voice2Med разработала группа компаний ЦРТ — партнер Сбера.

Voice2Med поддерживает множество медицинских словарей, помогающие точнее распознавать термины и аббревиатуры разных специализаций, в том числе: полный медицинский,

врача общей практики и педиатра,

рентгенолога, патоморфолога, эндоскописта, кардиолога, хирурга, стоматолога и других специалистов.

Решение также помогает корректно оформлять протоколы и работать с документами вне стационара — например, во время обходов или выездных приемов. Голосовой ввод уже используют медицинские организации более чем в 70 регионах России.

«Наш пилотный проект в ростовской поликлинике подтвердил: решение Voice2Med экономит врачам более 20% рабочего времени. Это не просто технология — это реальная помощь тем, кто ежедневно спасает жизни. Уверен, что голосовое заполнение документов станет новым стандартом в медицине, и мы масштабируем этот опыт в других медицинских организациях Дона», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.