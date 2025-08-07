Парад из шести планет смогут увидеть жители Краснодарского края в августе

Жители Краснодарского края смогут увидеть в небе одновременно шесть планет

Портал «Яндекс. Погода» сообщил, что 10 августа состоится необычное космическое явление — парад планет. На утреннем небе примерно за час до восхода Солнца в один ряд выстроятся Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн.

Четыре из них можно будет разглядеть невооруженным глазом, а чтобы увидеть Уран и Нептун, понадобится бинокль или телескоп.

Планеты будут располагаться низко над горизонтом, поэтому для наблюдения важно найти место с открытым видом на восточную часть неба. Лучше всего для этого подходит загородная местность, где нет засветки.

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман отметила, что планеты будут видны не одно утро, а в течение всего месяца. Она добавила, что Меркурий появится на небе ближе к 19 августа.

Основатель краснодарского астроклуба «Вега» Андрей Коршиков подтвердил информацию о параде планет.

«Меркурий 10 августа находится на высоте нескольких градусов при яркости +2m. По моему опыту, это очень маленькая яркость для наблюдения в таких условиях. Стоит еще подождать. 19 августа Меркурий будет на наибольшем удалении от Солнца (18 градусов). В таких условиях увидеть эту планету будет значительно проще. Кроме того, 21 августа тонкий лунный серп подскажет, где искать неуловимую планету», — объяснил Коршиков.

Ранее в краснодарском астроклубе «Вега» рассказали, что парад планет — это не научное название, которое несколько раз меняло свое значение.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края в ночь на 31 июля могли наблюдать двойной звездопад.

