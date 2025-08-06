Еще один шторм идет на Краснодарский край. В нескольких районах ожидаются ливни, сильный ветер, подтопления и смерчи

7 и 8 августа в Краснодарском крае прогнозируют ливни, смерчи над морем и поднятие уровня воды в реках

МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что 7 и 8 августа в регионе (исключая Сочи) прогнозируются сильный дождь, ливень с грозой, град и сильный ветер с порывами до 20-25 м/с. 8 августа ожидаются подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок на реках в Абинском, Северском, Крымском, Туапсинском районах, а также в Геленджике и Горячем Ключе. Также 8 августа на участке от Анапы до Магри отмечают опасность формирования смерчей над морем.

«Воздержаться от алкоголя и экономить силы»: В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

МЧС рекомендует гражданам оставаться в укрытии, наблюдать за окружающей обстановкой, использовать непромокаемую одежду и обувь и обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС. Напомним, 3 августа на перевал на трассе М-4 «Дон» сошел сель. В тот же день в Туапсинском районе в реке Шапсухо сильно поднялся уровень воды, снесло железный мост, на пляже в поселке Агой смерч поднял в воздух катамаран, а в селе Дефановка автобус упал в реку. По данным синоптиков, тогда в регионе выпало две месячные нормы осадков. Это привело к затоплению 70 придомовых территорий и 34 домов в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. По сообщению оперштаба Краснодарского края, восстановление коммунальных инфраструктур, пострадавших от шторма, продолжается. На месте моста через реку Шапсухо установили временную переправу. 6 августа глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пляжи в Новомихайловском, Джубге и Лермонтово практически полностью расчищены от последствий непогоды.