Еще один шторм идет на Краснодарский край. В нескольких районах ожидаются ливни, сильный ветер, подтопления и смерчи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

7 и 8 августа в Краснодарском крае прогнозируют ливни, смерчи над морем и поднятие уровня воды в реках

МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что 7 и 8 августа в регионе (исключая Сочи) прогнозируются сильный дождь, ливень с грозой, град и сильный ветер с порывами до 20-25 м/с.

8 августа ожидаются подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок на реках в Абинском, Северском, Крымском, Туапсинском районах, а также в Геленджике и Горячем Ключе.

Также 8 августа на участке от Анапы до Магри отмечают опасность формирования смерчей над морем. 

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МЧС рекомендует гражданам оставаться в укрытии, наблюдать за окружающей обстановкой, использовать непромокаемую одежду и обувь и обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.

Напомним, 3 августа на перевал на трассе М-4 «Дон» сошел сель. В тот же день в Туапсинском районе в реке Шапсухо сильно поднялся уровень воды, снесло железный мост, на пляже в поселке Агой смерч поднял в воздух катамаран, а в селе Дефановка автобус упал в реку. 

По данным синоптиков, тогда в регионе выпало две месячные нормы осадков. Это привело к затоплению 70 придомовых территорий и 34 домов в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. 

По сообщению оперштаба Краснодарского края, восстановление коммунальных инфраструктур, пострадавших от шторма, продолжается. На месте моста через реку Шапсухо установили временную переправу.

6 августа глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пляжи в Новомихайловском, Джубге и Лермонтово практически полностью расчищены от последствий непогоды. 

Как писали Юга.ру, по данным синоптиков в Краснодарском крае в августе будет жарче, чем обычно.

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