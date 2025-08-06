Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,3 раза

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Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

За семь месяцев 2025 года банк Уралсиб увеличил объем автокредитования на 30% — до 27,9 млрд рублей

Автокредитный портфель Уралсиба вырос на 44% к прошлогоднему показателю и 1 августа 2025 года составил 68,1 млрд рублей.

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Клиентам банка доступны различные программы, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма займа составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — 10 лет.

Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Все условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности, условия автокредитования и список автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, автокредит Уралсиба вошел в тройку лучших займов с господдержкой.

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Автомобили Банк России Банки Деньги Кредитование Уралсиб Финансы Экономика

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