Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,3 раза

За семь месяцев 2025 года банк Уралсиб увеличил объем автокредитования на 30% — до 27,9 млрд рублей

Автокредитный портфель Уралсиба вырос на 44% к прошлогоднему показателю и 1 августа 2025 года составил 68,1 млрд рублей.

Клиентам банка доступны различные программы, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма займа составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — 10 лет.



Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Все условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности, условия автокредитования и список автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.