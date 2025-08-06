7 августа в Краснодарском крае прогнозируют жару до 39 °С

МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. Днем и вечером 7 августа в крае ожидается сильная жара до 39 °С. На Черноморском побережье (исключая Сочи) также прогнозируют сильную жару и температуру воздуха до 37-38 °С. По данным краснодарского ЦГМС, 7 августа в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 32-37 °С. 8 августа в отдельных районах возможен сильный дождь, град, гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха — 28-33 °С.

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На Черноморском побережье 7 августа без осадков, температура воздуха — 31-36 °С. 8 августа прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха — 28-33 °С. Спасатели напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать в жару: носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором;

избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, экономить силы и чаще находиться в тени;

воздержаться от алкоголя, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа;

помнить, что во время жары возрастает вероятность пожаров;

прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.