В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Мужья и жены» Вуди Аллена

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

14 августа состоится показ мелодрамы «Мужья и жены». Картину обсудят с психологом (16+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 14 августа показ мелодрамы «Мужья и жены» 1992 года. Ленту снял четырехкратный обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен («Энни Холл», «Пурпурная роза Каира», «Матч-пойнт», «Вики Кристина Барселона», «Полночь в Париже», «Светская жизнь», «Магия лунного света»).

Картина повествует о семейных парах в момент кризиса. Джек и Салли объявили о своем разводе. Их лучшие друзья Гейб и Джуди были шокированы. Главным образом потому, что их брак тоже трещит по швам.

Читайте также:

«Во всех фильмах Вуди Аллена больше вопросов, чем ответов. Своими фильмами и своими поступками в жизни великий режиссер однозначно доказывает, что постоянства ни в жизни, ни в отношениях нет и быть не может», — рассказали организаторы.

Кинопоказ и обсуждение комедии с психологом Екатериной Шевчик начнутся 14 августа в 19:30 в ресторане Villa Verde по улице Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 августа пройдет спецпоказ аниме «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки.

Афиша Кино Краснодар отдых Психология Развлечения

Новости

В Краснодарском крае после атаки БПЛА задерживаются семь поездов
Крымский мост закрыли на семь часов. В очередях стоят больше 2 тыс. машин
Пожар на НПЗ и в воинской части, 48 сбитых беспилотников и пострадавший. Что известно об атаке БПЛА в Краснодарском крае
В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Мужья и жены» Вуди Аллена
Архангельский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар. Какие спектакли покажет?
В Сочи трое туристов умерли от отравления самодельной чачей. Жертв может быть больше

Лента новостей

Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
Вчера, 13:10
Из Лондона в Калькутту через Екатеринодар
Как на Кубани строили Индо-Европейский телеграф
«Мировая война уже идет, и в ней проигрывают все»
4 августа, 11:30
«Мировая война уже идет, и в ней проигрывают все»
Социолог Георгий Дерлугьян — о распаде гегемонии, новых империях и детстве в советском Краснодаре
На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону
5 августа, 14:38
На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону

Реклама на сайте