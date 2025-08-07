В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Мужья и жены» Вуди Аллена

Картина повествует о семейных парах в момент кризиса. Джек и Салли объявили о своем разводе. Их лучшие друзья Гейб и Джуди были шокированы. Главным образом потому, что их брак тоже трещит по швам.

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 14 августа показ мелодрамы «Мужья и жены» 1992 года. Ленту снял четырехкратный обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен («Энни Холл», «Пурпурная роза Каира», «Матч-пойнт», «Вики Кристина Барселона», «Полночь в Париже», «Светская жизнь», «Магия лунного света»).

«Во всех фильмах Вуди Аллена больше вопросов, чем ответов. Своими фильмами и своими поступками в жизни великий режиссер однозначно доказывает, что постоянства ни в жизни, ни в отношениях нет и быть не может», — рассказали организаторы.

Кинопоказ и обсуждение комедии с психологом Екатериной Шевчик начнутся 14 августа в 19:30 в ресторане Villa Verde по улице Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.