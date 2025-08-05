В августе в Сухум отправится первый за 30 лет авиарейс из Санкт-Петербурга. Узнали стоимость билетов

Полеты будут выполняться два раза в неделю

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Абхазию запланирован на 14 августа (вылет в 11:15, прилет — в 15:30). Стоимость билета — от 19 920 рублей. Билеты уже в продаже на сайте партнера iFly — «Аэрофлота».

1 августа туроператор «Библио-Глобус» в своем телеграм-канале сообщил о запуске рейсов Санкт-Петербург — Сухум. Компания анонсировала билеты на рейс в составе туристического пакета, но их можно приобрести и отдельно.

Первый самолет из Сухума в Питер также отправится 14 августа (вылет в 9:15, прилет — в 13:30). Стоимость билета — от 19 288 рублей. Билеты также доступны на сайте «Аэрофлота».

Следующие рейсы запланированы на 20 августа, а в дальнейшем полеты будут выполняться каждую неделю по средам и воскресеньям.

Напомним, первый полет из России в аэропорт Сухума состоялся 3 мая. Рейс осуществлялся из Москвы компанией «ЮВТ-Аэро».

Сейчас в Абхазию можно долететь из Москвы авиакомпанией iFly, из Нижнего Новгорода — авиакомпаниями Nordwind Airlines и Pegas Fly, из Ханты-Мансийска — рейсами «РусЛайн».

Единственный аэропорт Абхазии со статусом международного не работал со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах. Он находится в 18 километрах от Сухума.



В 2021-2024 годах состоялась реконструкция инфраструктуры аэропорта, а в мае 2025-го — открытие.