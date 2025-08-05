В Краснодаре бесплатно покажут поэтический спектакль «Штормовое предупреждение»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 9 августа можно оценить историю о мечтах, любви и судьбоносных решениях (0+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 9 августа показ поэтического спектакля «Штормовое предупреждение». Роли исполняют Саша Бур и Вера Пчелинцева.

Это история о мечтах, любви и судьбоносных решениях. Встреча на вокзале в разгар непогоды может стать началом серьезных жизненных перемен.

История о сильных и слабых женщинах:

«Вокзал, две незнакомки, один вечер, и трудный выбор, который нужно сделать, пока не прибыл поезд», — говорится в описании постановки.

Спектакль состоится 9 августа в 18:00 по улице Октябрьской, 51 (Союз художников России). Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 августа сыграют детский спектакль «Маленький принц» в поддержку приюта для животных «Краснодог».

Афиша Искусство Краснодар Литература Музеи отдых Поэзия Развлечения События

Новости

В Краснодаре бесплатно покажут поэтический спектакль «Штормовое предупреждение»
Суд выявил владельца бренда «Коровка из Кореновки». Им оказалась компания из Кипра
В августе в Сухум отправится первый за 30 лет авиарейс из Санкт-Петербурга. Узнали стоимость билетов
На замазученном пляже под Анапой обнаружили дореволюционную икону
В России растет спрос на препараты от депрессии и тревоги. Краснодарский край — в топе по продажам
В августе между Имеретинским курортом и Москвой будет курсировать дополнительный поезд

Лента новостей

«Мировая война уже идет, и в ней проигрывают все»
Вчера, 11:30
«Мировая война уже идет, и в ней проигрывают все»
Социолог Георгий Дерлугьян — о распаде гегемонии, новых империях и детстве в советском Краснодаре
По всей России в июле отключали мобильный интернет 2099 раз
Вчера, 12:00
По всей России в июле отключали мобильный интернет 2099 раз
В июне — 662, в мае — всего 69
Надежность и выгода
Вчера, 10:00 Реклама
Надежность и выгода
Итоги работы банка Уралсиб на юге России в первой половине 2025 года

Реклама на сайте