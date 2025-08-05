В Краснодаре бесплатно покажут поэтический спектакль «Штормовое предупреждение»

В Краснодаре 9 августа можно оценить историю о мечтах, любви и судьбоносных решениях (0+)

Это история о мечтах, любви и судьбоносных решениях. Встреча на вокзале в разгар непогоды может стать началом серьезных жизненных перемен.

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 9 августа показ поэтического спектакля «Штормовое предупреждение». Роли исполняют Саша Бур и Вера Пчелинцева.

История о сильных и слабых женщинах:

«Вокзал, две незнакомки, один вечер, и трудный выбор, который нужно сделать, пока не прибыл поезд», — говорится в описании постановки.

Спектакль состоится 9 августа в 18:00 по улице Октябрьской, 51 (Союз художников России). Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке.