В Краснодаре бесплатно покажут поэтический спектакль «Штормовое предупреждение»
В Краснодаре 9 августа можно оценить историю о мечтах, любви и судьбоносных решениях (0+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 9 августа показ поэтического спектакля «Штормовое предупреждение». Роли исполняют Саша Бур и Вера Пчелинцева.
Это история о мечтах, любви и судьбоносных решениях. Встреча на вокзале в разгар непогоды может стать началом серьезных жизненных перемен.
История о сильных и слабых женщинах:
«Вокзал, две незнакомки, один вечер, и трудный выбор, который нужно сделать, пока не прибыл поезд», — говорится в описании постановки.
Спектакль состоится 9 августа в 18:00 по улице Октябрьской, 51 (Союз художников России). Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 августа сыграют детский спектакль «Маленький принц» в поддержку приюта для животных «Краснодог».