В августе между Имеретинским курортом и Москвой будет курсировать дополнительный поезд

Компания РЖД сообщила о дополнительном поезде из столицы в Имеретинский курорт. Первое отправление запланировано на 5 августа

4 августа телеграм-канал РЖД сообщил о введении дополнительного поезда из Москвы в Имеретинский курорт. Поезд будет курсировать весь август в связи с повышенным спросом на путешествия на южные курорты.

В составе поезда № 575/576 «Имеретинский курорт — Москва» будут как купейные, так и плацкартные вагоны.

Первое отправление поезда из Имеретинского курорта запланировано на 5 августа в 13:47. Стоимость билета — от 6232 рублей. Время в пути — 2 дня 1 час 58 минут. В столицу состав прибудет на Киевский вокзал.