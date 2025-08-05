В августе между Имеретинским курортом и Москвой будет курсировать дополнительный поезд

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Компания РЖД сообщила о дополнительном поезде из столицы в Имеретинский курорт. Первое отправление запланировано на 5 августа

4 августа телеграм-канал РЖД сообщил о введении дополнительного поезда из Москвы в Имеретинский курорт. Поезд будет курсировать весь август в связи с повышенным спросом на путешествия на южные курорты. 

В составе поезда № 575/576 «Имеретинский курорт — Москва» будут как купейные, так и плацкартные вагоны. 

Первое отправление поезда из Имеретинского курорта запланировано на 5 августа в 13:47. Стоимость билета — от 6232 рублей. Время в пути — 2 дня 1 час 58 минут. В столицу состав прибудет на Киевский вокзал.

РЖД сократили количество поездов до Анапы:

Первое отправление из Москвы состоится 6 августа в 7:05. Стоимость билетов — также от 6232 рублей. Время в пути составит 2 дня 16 минут. 

В дальнейшем поезда будут отправляться через день. По пути следования запланированы остановки на станциях Калуга, Тула, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Армавир, Туапсе, Лоо, Сочи и других. 

Как писали Юга.ру, с 23 июня многодетные семьи могут в приоритетном порядке выкупать места в двух купе в поездах южных направлений.

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В августе между Имеретинским курортом и Москвой будет курсировать дополнительный поезд
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