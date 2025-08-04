В России могут запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школах
В Госдуме готовят законопроект о запрете мигрантам бесплатно учиться в школах
1 августа председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что депутаты готовят к внесению в палату парламента обновленный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с первого по одиннадцатый классы для детей мигрантов. Он считает, что иностранцы должны получать образование платно вне зависимости от возраста.
«Сохраним нервы и нашим учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык. Пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе», — заявил Нилов.
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Также он предлагает ограничить до трех число попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей иностранцев.
В 2024 году депутаты уже предлагали законопроект о платном обучении мигрантов по программам дошкольного, общего и среднего образования. В июле 2025-года его отклонили в первом чтении. Тогда правительство отметило, что документ нужно доработать.
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