В России могут запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школах

В Госдуме готовят законопроект о запрете мигрантам бесплатно учиться в школах

1 августа председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что депутаты готовят к внесению в палату парламента обновленный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с первого по одиннадцатый классы для детей мигрантов. Он считает, что иностранцы должны получать образование платно вне зависимости от возраста.

«Сохраним нервы и нашим учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык. Пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе», — заявил Нилов.