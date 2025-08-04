Где в Краснодаре 4 августа отключат воду и газ – собрали все адреса
4 августа в Краснодаре и его пригородах планово будут отключать не только электричество, но и газоснабжение – вот все адреса, где это произойдет
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара опубликовала список адресов, где 4 августа с 9:00 до 17:00 произойдет плановое отключение электроэнергии, связанное с ремонтом сетей. Пунктов в этом списке на сей раз относительно немного — всего 28:
• Алуштинская ул., 13
• Бейсугская ул., 27
• Бульварное кольцо, 24
• Гоголя ул., 65
• Есаульская ул., 1
• Карасунская ул., 75
• Коммунаров ул., 199, 201, 205, 207, 209, 252
• Красная ул., 55
• Ломоносова ул., 97
• Милютинская ул., 41
• Промышленная ул., 47, 49, 49/1, 49/2
• Путевая ул., 1
• Хакурате ул., 7
• Чекистов просп., 21, 23, 34/а, 25, 25/1, 27/6, 27/9
Помимо этого, 4 августа с 9:00 до 17:00 приостановят подачу газа по 62 адресам в поселке Знаменский:
• Герцена ул., 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227
• Герцена пр-д, 2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1 ,18
• Круговая ул., 3д
• Михалева ул., 3, 7, 9, 11, 12А, 12Б, 12В, 13, 15, 17, 19, 21, 23
• Пермский пер., 2, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24
• Рылеева ул., 73, 75
• Симиренко ул., 2, 4, 9/1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 12, 17, 19/1, 23, 25, 27
• Томский пер., 10
• Яблонька ул., 11, 13, 15
Все вопросы по электроснабжению гражданам предлагают задавать по телефону 8 (861) 255-45-66, а по газоснабжению — по телефону 8 (861) 268-03-04.
Напомним, что большинство фонтанов в Краснодаре будут отключены до 6 августа, а жители Темрюкского района жалуются, что у них нет воды уже месяц.