ZOLOTO, PLC, Symbol и бойз-бенд из ЮАР Internet Girl. В Краснодаре пройдет новый музыкальный фестиваль

В Краснодаре состоится музыкальный проект Muz Bit Unlock. Выступят четыре артиста на одной сцене (18+)

Концертная площадка «Порт 219» анонсировала на 9 августа музыкальный проект Muz Bit Unlock. На одной сцене выступят четыре артиста: ZOLOTO, Internet Girl, PLC и Symbol.

«Главный принцип Muz Bit Unlock — стирать границы между музыкальными стилями и городами: на его концертах сцену будут делить иностранные и российские музыканты совершенно разных направлений», — прокомментировали организаторы.

Владимир Золотухин, известный как ZOLOTO, станет хедлайнером мероприятия. В своем творчестве музыкант сочетает инди-поп, катарсическую акустику и отсылки к поп-культуре — от Губина и Шуры. Выпускал песни с «маслом черного тмина», «Обе две» и Скриптонитом.

«Если вся современная поп-культура — это вечеринка, то Золотухин — тот парень, который задумчиво стоит в стороне», — отметили организаторы.