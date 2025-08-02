ZOLOTO, PLC, Symbol и бойз-бенд из ЮАР Internet Girl. В Краснодаре пройдет новый музыкальный фестиваль

Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

В Краснодаре состоится музыкальный проект Muz Bit Unlock. Выступят четыре артиста на одной сцене (18+)

Концертная площадка «Порт 219» анонсировала на 9 августа музыкальный проект Muz Bit Unlock. На одной сцене выступят четыре артиста: ZOLOTO, Internet Girl, PLC и Symbol.

«Главный принцип Muz Bit Unlock — стирать границы между музыкальными стилями и городами: на его концертах сцену будут делить иностранные и российские музыканты совершенно разных направлений», — прокомментировали организаторы. 

Владимир Золотухин, известный как ZOLOTO, станет хедлайнером мероприятия. В своем творчестве музыкант сочетает инди-поп, катарсическую акустику и отсылки к поп-культуре — от Губина и Шуры. Выпускал песни с «маслом черного тмина», «Обе две» и Скриптонитом.

«Если вся современная поп-культура — это вечеринка, то Золотухин — тот парень, который задумчиво стоит в стороне», — отметили организаторы. 

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Internet Girl — бойз-бенд из ЮАР, заявивший о себе в 2024 году в Москве и Санкт-Петербурге. В их творчестве объединены поп, панк, хип-хоп и электроника. 

PLC, он же Сергей Трущев, — известный краснодарский хип-хоп-артист. Сергей основал баттл-рэп лигу SLOVO и рэп-шоу CULT, а также стал полуфиналистом шоу «Песни» на ТНТ.

Symbol — проект Никиты Стеблина. Музыкант исполняет в жанрах авангардной электроники, рока и техно, добавляя в треки звучание живой гитары и дерзкие речитативы. 

Мероприятие пройдет 9 августа в 18:00 по улице Вишняковой, 1/10, ст. 2. Стоимость билета — 1900 рублей. 

Как писали Юга.ру, 9 и 10 августа в Краснодаре состоится премьера спектакля «Яма» про проституток.

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