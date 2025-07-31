«Могли сорвать только экстремисты». В Севастополе со «Стены героев» вновь убрали портрет Кадырова

Крым

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  • © Скриншот из телеграм-канала «СевастопольМедиа» https://t.me/sevastopolmedianews/37133
    © Скриншот из телеграм-канала «СевастопольМедиа» https://t.me/sevastopolmedianews/37133

Портрет главы Чечни снова вернется на стену Севастопольского морского аквариума

Предыстория: 20 июля в Севастополе на «Стене героев» около памятника затопленным кораблям заметили портрет главы Чечни Рамзана Кадырова. Его повесили среди портретов участников Великой Отечественной войны. Позже неизвестный мужчина снял его со стены.

28 июля портрет главы Чечни вернули на место.

30 июля информационное агентство SevastopolMedia сообщило, что портрет Рамзана Кадырова снова исчез со стены морского аквариум-музея в Севастополе. Он висел недалеко от изображения маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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31 июля телеграм-канал Readovka написал, что портрет главы Чечни вернется на стену. По словам директора Севастопольского морского аквариума Юрия Кравцова, портрет руководителя другого региона могли сорвать только «экстремисты и разжигатели межнациональной розни».

Он отметил, что уже обратился в соответствующие органы, а на лик Кадырова теперь направят освещение и камеры, чтобы его не срывали.

Как писали Юга.ру, в 2023 году сыну Кадырова, избившему сжигателя Корана, присвоили звание Героя Чечни.

Крым Музеи Рамзан Кадыров Севастополь Чиновники

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