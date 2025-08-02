В Краснодарском крае фестивали посвятят борщу, вареникам, разносолам, рису. Узнали расписание

В Темрюкском районе в августе, сентябре и октябре пройдут гастрономические праздники

2 августа состоится краевой праздник кубанского борща . На протяжении всего дня блюдом будут угощать всех желающих.

Этнокомплекс «Атамань» поделился расписанием гастрономических фестивалей, которые пройдут в станице в августе, сентябре и октябре.

9 августа посетителей этнокомплекса ждет фестиваль «Навары, мылая» . Состоится дегустация традиционных кубанских вареников с картошкой и жаренным хрустящим луком.

На 16 августа запланирован праздник «Казачьи спасы» . Гостей будут угощать пирогами из яблок и узваром (напиток из сухофруктов).

30 августа состоится фестиваль «Сахарный кавун» . На протяжении всего дня туристов будут кормить кубанскими арбузами, дынями и фруктами.

6 сентября в станице пройдет праздник «Кубанские разносолы» . Гостей будут угощать квашенной капустой, хрустящими огурцами, пикантными «тещиными языками», помидорами, моченными арбузами и яблоками и многим другим.

На 13 сентября запланирован фестиваль «Кубанское золото» . На протяжении дня можно попробовать разнообразные блюда из риса.

27 сентября состоится праздник «Пышна галушка» , 18 октября — фестиваль «Тэщины пирижечкы» .

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.