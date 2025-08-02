В Краснодарском крае фестивали посвятят борщу, вареникам, разносолам, рису. Узнали расписание

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

В Темрюкском районе в августе, сентябре и октябре пройдут гастрономические праздники

Этнокомплекс «Атамань» поделился расписанием гастрономических фестивалей, которые пройдут в станице в августе, сентябре и октябре.

2 августа состоится краевой праздник кубанского борща. На протяжении всего дня блюдом будут угощать всех желающих.

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9 августа посетителей этнокомплекса ждет фестиваль «Навары, мылая». Состоится дегустация традиционных кубанских вареников с картошкой и жаренным хрустящим луком.

На 16 августа запланирован праздник «Казачьи спасы». Гостей будут угощать пирогами из яблок и узваром (напиток из сухофруктов).

30 августа состоится фестиваль «Сахарный кавун». На протяжении всего дня туристов будут кормить кубанскими арбузами, дынями и фруктами.

6 сентября в станице пройдет праздник «Кубанские разносолы». Гостей будут угощать квашенной капустой, хрустящими огурцами, пикантными «тещиными языками», помидорами, моченными арбузами и яблоками и многим другим.

На 13 сентября запланирован фестиваль «Кубанское золото». На протяжении дня можно попробовать разнообразные блюда из риса.

27 сентября состоится праздник «Пышна галушка», 18 октября — фестиваль «Тэщины пирижечкы».

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 3 августа состоится фестиваль татарской культуры «Айда».

Еда Курорты и туризм отдых Праздники Развлечения Тамань Темрюкский район Фестивали

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