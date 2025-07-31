Лепка эчпочмаков, тамбурная вышивка и национальные игры. В Краснодаре состоится фестиваль татарской культуры
В Краснодаре пройдет фестиваль «Айда», посвященный культуре татарского народа (0+)
Проект «Домик культуры» анонсировал на 3 августа фестиваль татарской культуры «Айда». Гостей ждут еда и напитки, фотозона, беспроигрышная лотерея, лепка эчпочмаков, национальные игры, разговорники и музыка.
Помимо этого на фестивале пройдут мастер-классы.
В 17:00 состоится мастер-класс «Римская мозаика с восточной душой». Участники сделают мозаику-плитку или маленькую мозаику-подвеску под руководством мастера из стеклянной и керамической крошки. Все материалы предоставят. Стоимость участия — от 400 рублей. Необходима запись.
Также в 17:00 пройдет мастер-класс по тамбурной татарской вышивке. Гости создадут платок с элементом традиционного орнамента. Стоимость участия — от 500 рублей. Необходима запись.
А в 18:00 состоится интерактивная мини-лекция «Мифология казанских татар». Расскажут о различных существах татарской мифологии и их роли в жизни народа. Стоимость билета — от 300 рублей. Предварительная запись не требуется.
Фестиваль пройдет 3 августа с 16:00 до 20:00 по улице Коммунаров, 136. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 2 августа в Краснодаре состоится лекция с кинопоказом «Анимация в Латинской Америке».