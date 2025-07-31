Лепка эчпочмаков, тамбурная вышивка и национальные игры. В Краснодаре состоится фестиваль татарской культуры

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Краснодаре пройдет фестиваль «Айда», посвященный культуре татарского народа (0+)

Проект «Домик культуры» анонсировал на 3 августа фестиваль татарской культуры «Айда». Гостей ждут еда и напитки, фотозона, беспроигрышная лотерея, лепка эчпочмаков, национальные игры, разговорники и музыка.

Помимо этого на фестивале пройдут мастер-классы. 

В 17:00 состоится мастер-класс «Римская мозаика с восточной душой». Участники сделают мозаику-плитку или маленькую мозаику-подвеску под руководством мастера из стеклянной и керамической крошки. Все материалы предоставят. Стоимость участия — от 400 рублей. Необходима запись. 

Также в 17:00 пройдет мастер-класс по тамбурной татарской вышивке. Гости создадут платок с элементом традиционного орнамента. Стоимость участия — от 500 рублей. Необходима запись.

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А в 18:00 состоится интерактивная мини-лекция «Мифология казанских татар». Расскажут о различных существах татарской мифологии и их роли в жизни народа. Стоимость билета — от 300 рублей. Предварительная запись не требуется. 

Фестиваль пройдет 3 августа с 16:00 до 20:00 по улице Коммунаров, 136. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, 2 августа в Краснодаре состоится лекция с кинопоказом «Анимация в Латинской Америке».

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