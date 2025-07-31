Проект «Домик культуры» анонсировал на 3 августа фестиваль татарской культуры «Айда». Гостей ждут еда и напитки, фотозона, беспроигрышная лотерея, лепка эчпочмаков, национальные игры, разговорники и музыка.

Помимо этого на фестивале пройдут мастер-классы.

В 17:00 состоится мастер-класс «Римская мозаика с восточной душой». Участники сделают мозаику-плитку или маленькую мозаику-подвеску под руководством мастера из стеклянной и керамической крошки. Все материалы предоставят. Стоимость участия — от 400 рублей. Необходима запись.

Также в 17:00 пройдет мастер-класс по тамбурной татарской вышивке. Гости создадут платок с элементом традиционного орнамента. Стоимость участия — от 500 рублей. Необходима запись.