Средний размер ипотеки в Ростовской области вырос на 44% за год и достиг 4,9 млн рублей — Сбер

По данным Сбера, средний размер ипотеки в Ростовской области за год вырос до 4,9 млн, при этом 90% жилищных кредитов в регионе оформили по госпрограммам

За первое полугодие жители области взяли в Сбере почти 6000 ипотечных кредитов на сумму свыше 27 млрд рублей. Средний размер ипотеки за год увеличился с 3,4 до 4,9 млн рублей (на 44%).

Льготные программы доминируют: на них пришлось 90% всех жилищных кредитов. Абсолютным лидером стала «Семейная ипотека», ее выбрали 81% заемщиков. Объем выдачи по этой программе вырос на 42% по сравнению с прошлым годом.

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