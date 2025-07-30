Средний размер ипотеки в Ростовской области вырос на 44% за год и достиг 4,9 млн рублей — Сбер
По данным Сбера, средний размер ипотеки в Ростовской области за год вырос до 4,9 млн, при этом 90% жилищных кредитов в регионе оформили по госпрограммам
За первое полугодие жители области взяли в Сбере почти 6000 ипотечных кредитов на сумму свыше 27 млрд рублей. Средний размер ипотеки за год увеличился с 3,4 до 4,9 млн рублей (на 44%).
Льготные программы доминируют: на них пришлось 90% всех жилищных кредитов. Абсолютным лидером стала «Семейная ипотека», ее выбрали 81% заемщиков. Объем выдачи по этой программе вырос на 42% по сравнению с прошлым годом.
Просрочка по ипотеке в ЮФО и СКФО за год выросла почти в 2,5 раза:
Замуправляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев отметил, что рынок ипотеки в области стабильно растет, а снижение ключевой ставки делает кредиты доступнее — все больше жителей региона решаются купить жилье с господдержкой.
Как писали Юга.ру, власти изменят план ремонта Донской библиотеки в Ростове-на-Дону, учитывая критику от горожан и экспертов. Другую местную достопримечательность — мозаику «Балканы» — отреставрируют и перенесут в новое место.