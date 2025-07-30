В Краснодарском крае в ночь на 31 июля можно наблюдать двойной звездопад

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Ночью с 30 на 31 июля жители России смогут наблюдать сразу два метеорных потока

Портал 76.ру сообщил, что в ночь с 30 на 31 июля Россию накроет двойной звездопад. Ожидается пик метеорных потоков Южные дельта-Аквариды (радиант в созвездии Водолея) и альфа-Каприкорниды (радиант в созвездии Козерога).

«Эти звездопады дают 5 и 16 метеоров в час соответственно. Наблюдать надо вдалеке от города, где нет ярких источников света. Увидеть явление можно невооруженным глазом», — рассказали Юга.ру в астроклубе «Вега».

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Кроме того, в настоящее время набирает активность еще один известный звездопад — Персеиды. Его можно увидеть до 24 августа. Пик будет 12-13 августа. Максимальное количество метеоров — до 100 в час.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 июля состоится космический показ через телескоп. Можно будет увидеть Луну и Сатурн.

Космос Краснодар Наука

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