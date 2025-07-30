В Краснодаре астрономы приглашают посмотреть на Луну и Сатурн
В Краснодаре 30 июля состоится космический показ через телескоп (0+)
Телеграм-канал «Телескоп Краснодар» анонсировал на 30 июля космический показ через телескоп. Он состоится при благоприятной погоде и отсутствии облачности.
С 19:30 до 22:00 желающие смогут посмотреть на Луну. По словам организаторов, освещенность Луны составляет 32,1%, и такой показатель благоприятен для наблюдения за спутником — длинные тени и контрастное изображение.
А после 22:00 телескоп развернут на восток и можно будет понаблюдать за Сатурном.
В ночь на 11 июля жители Краснодарского края видели оленье полнолуние:
«С каждым днем его можно наблюдать раньше и раньше, он будет в одно и то же время все выше и выше. Вчерашние наблюдения показали, что его уже достаточно хорошо видно в деталях (кольца, заметен спутник Титан)», — отметили организаторы.
Телескоп будет расположен недалеко от парка «Краснодар», у дома по улице Восточно-Кругликовской, 22. Точное местоположение можно увидеть здесь. Участие бесплатное.
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