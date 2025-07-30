В Краснодаре астрономы приглашают посмотреть на Луну и Сатурн

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото wirestock, сайт freepik.com
    © фото wirestock, сайт freepik.com

В Краснодаре 30 июля состоится космический показ через телескоп (0+)

Телеграм-канал «Телескоп Краснодар» анонсировал на 30 июля космический показ через телескоп. Он состоится при благоприятной погоде и отсутствии облачности. 

С 19:30 до 22:00 желающие смогут посмотреть на Луну. По словам организаторов, освещенность Луны составляет 32,1%, и такой показатель благоприятен для наблюдения за спутником — длинные тени и контрастное изображение. 

А после 22:00 телескоп развернут на восток и можно будет понаблюдать за Сатурном. 

В ночь на 11 июля жители Краснодарского края видели оленье полнолуние:

«С каждым днем его можно наблюдать раньше и раньше, он будет в одно и то же время все выше и выше. Вчерашние наблюдения показали, что его уже достаточно хорошо видно в деталях (кольца, заметен спутник Титан)», — отметили организаторы. 

Телескоп будет расположен недалеко от парка «Краснодар», у дома по улице Восточно-Кругликовской, 22. Точное местоположение можно увидеть здесь. Участие бесплатное. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино под другим названием покажут «Фантастическую четверку».

Афиша Город Космос Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре на активиста составили протокол за то, что он поливал деревья водой из реки
В аэропорт Геленджика будут летать самолеты из Казани. Узнали стоимость билетов
Медсестру в Краснодаре оштрафовали за попытку мошенничества. Она обещала не возвращать мобилизованного в зону СВО за взятку
В Краснодаре астрономы приглашают посмотреть на Луну и Сатурн
В Ростовской области число жертв атаки БПЛА выросло до трех. Погибли один мирный житель и два сапера Росгвардии
В Краснодаре в кино покажут фильм «Терминатор 2: Судный день»

Лента новостей

Без объяснения причин
Вчера, 15:00
Без объяснения причин
Почему фейсконтроль в клубах и барах практически всегда незаконен
В Севастополе в ряд героев Великой Отечественной войны вернули портрет Кадырова
Вчера, 14:52
В Севастополе в ряд героев Великой Отечественной войны вернули портрет Кадырова
В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел
Вчера, 12:24
В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел
Медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика

Реклама на сайте