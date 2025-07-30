В Краснодаре астрономы приглашают посмотреть на Луну и Сатурн

Телеграм-канал «Телескоп Краснодар» анонсировал на 30 июля космический показ через телескоп. Он состоится при благоприятной погоде и отсутствии облачности.

С 19:30 до 22:00 желающие смогут посмотреть на Луну. По словам организаторов, освещенность Луны составляет 32,1%, и такой показатель благоприятен для наблюдения за спутником — длинные тени и контрастное изображение.

А после 22:00 телескоп развернут на восток и можно будет понаблюдать за Сатурном.