Под Геленджиком горят 9 га леса. К тушению подключилась авиация

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

В районе села Кабардинка под Геленджиком борются с лесным пожаром

29 июля в 13:15 Краевой лесопожарный центр сообщил о задымление в районе поселка Кабардинка со стороны леса. Пожарные бригады зафиксировали возгорание сухой травы на площади 1 га и приступили к тушению.

В 15:03 МЧС России сообщило, что к тушению лесного пожара в Геленджике подключилась авиация. Огонь распространился на 9 га.

С пожаром борются 46 специалистов и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС. Тушение осложняет труднодоступная гористая местность и жара.

Ранее МЧС Краснодарского края сообщило, что в регионе 29 и 30 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Жителей Кубани просят не разжигать огонь в лесу и на приусадебных участках и воздержаться от посещения лесов.

Как писали Юга.ру, прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в заповеднике «Утриш». Пять лет назад там сгорело 126 га леса.

Геленджик МЧС Погода Пожароопасность Пожары Экология

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