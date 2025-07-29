Под Геленджиком горят 9 га леса. К тушению подключилась авиация

В районе села Кабардинка под Геленджиком борются с лесным пожаром

29 июля в 13:15 Краевой лесопожарный центр сообщил о задымление в районе поселка Кабардинка со стороны леса. Пожарные бригады зафиксировали возгорание сухой травы на площади 1 га и приступили к тушению.

В 15:03 МЧС России сообщило, что к тушению лесного пожара в Геленджике подключилась авиация. Огонь распространился на 9 га.