Под Геленджиком горят 9 га леса. К тушению подключилась авиация
В районе села Кабардинка под Геленджиком борются с лесным пожаром
29 июля в 13:15 Краевой лесопожарный центр сообщил о задымление в районе поселка Кабардинка со стороны леса. Пожарные бригады зафиксировали возгорание сухой травы на площади 1 га и приступили к тушению.
В 15:03 МЧС России сообщило, что к тушению лесного пожара в Геленджике подключилась авиация. Огонь распространился на 9 га.
С пожаром борются 46 специалистов и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС. Тушение осложняет труднодоступная гористая местность и жара.
Ранее МЧС Краснодарского края сообщило, что в регионе 29 и 30 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Жителей Кубани просят не разжигать огонь в лесу и на приусадебных участках и воздержаться от посещения лесов.
Как писали Юга.ру, прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в заповеднике «Утриш». Пять лет назад там сгорело 126 га леса.