В южных регионах России потеря урожая из-за засухи может достичь 25%
Из-за аномальной жары и засухи в Краснодарском крае и Ростовской области отмечается неурожай зерна, кукурузы, подсолнечника и арбузов
28 июля издание «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Народный фермер» сообщило, что потери урожая зерна, кукурузы и подсолнечника в южных регионах России могут стать выше на 25%, чем были в 2024 году. Неурожай вызван аномальной жарой и введением ЧС в Краснодарском крае и Ростовской области.
Зампред «Народного фермера» Константин Юров отметил, что урожайность составляет 46 центнеров с гектара. В прошлом году она была около 62 центнеров с гектара.
«Но уже видно, что пострадает урожай и пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет. Но, по нашим наблюдениям, такая ситуация сейчас фиксируется и в большем количестве районов, где режим ЧС не введен. Поэтому недобор урожая будет большой», — подчеркнул Юров.
Ранее, 21 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что средняя урожайность в регионе составляет около 46 центнеров с гектара. Он заявил, что компенсировать потери надеются за счет районов, где были более благоприятные погодные условия.
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22 июля временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале заявил, что из-за аномальной погоды в регионе повреждено около 1 млн гектар и погибло 180 тыс. гектаров. По его словам, ущерб составил 7,8 млрд рублей.
Слюсарь отметил, что власти Ростовской области осуществляют активную поддержку аграриев. По его словам, на развитие агропромышленного комплекса региона уже направлены 5 млрд рублей.
Помимо неурожая зерновых культур, отмечается потеря и посевов бахчевых. 21 июля издание «Дон-ТР» сообщило о засухе арбузов. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Осман Юсубов отметил, что потери арбузов сорта «Топ Ган» могут достичь 50%.
«В этом году урожайность можно сказать, упала в два раза по сравнению с прошлым. Сорта были такие же. Топ Ган мне дал [в прошлом году] 60 тонн с гектара. В этом году, если я 30 получу, буду радоваться», — подчеркнул он.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае после зимы погибло до 80% пчел.