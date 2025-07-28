В южных регионах России потеря урожая из-за засухи может достичь 25%

Из-за аномальной жары и засухи в Краснодарском крае и Ростовской области отмечается неурожай зерна, кукурузы, подсолнечника и арбузов

28 июля издание «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Народный фермер» сообщило, что потери урожая зерна, кукурузы и подсолнечника в южных регионах России могут стать выше на 25%, чем были в 2024 году. Неурожай вызван аномальной жарой и введением ЧС в Краснодарском крае и Ростовской области.

Зампред «Народного фермера» Константин Юров отметил, что урожайность составляет 46 центнеров с гектара. В прошлом году она была около 62 центнеров с гектара.

«Но уже видно, что пострадает урожай и пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет. Но, по нашим наблюдениям, такая ситуация сейчас фиксируется и в большем количестве районов, где режим ЧС не введен. Поэтому недобор урожая будет большой», — подчеркнул Юров.

Ранее, 21 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что средняя урожайность в регионе составляет около 46 центнеров с гектара. Он заявил, что компенсировать потери надеются за счет районов, где были более благоприятные погодные условия.