В Новошахтинске загорелся ТЦ «Русь». Что известно о пожаре с минимум двумя погибшими?

Ростовская область

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  • © Скриншот из телеграм-канала «МЧС Ростовской области» https://t.me/mchs_rostov/9128
    © Скриншот из телеграм-канала «МЧС Ростовской области» https://t.me/mchs_rostov/9128

В торговом центре Новошахтинска тушат пожар на площади 1300 кв. метров. Есть несколько погибших

24 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области сообщила, что в Новошахтинске на проспекте Ленина, 4 загорелся универмаг «Русь». Изначально пламя охватило 30 кв. метров здания, но позже площадь пожара увеличилась до 1300 кв. метров.

На месте работали 84 специалиста и 29 единиц техники. На момент пожара посетителей внутри не было.

В Анапе в июне загорелся парк аттракционов:

В 12:00 спасатели локализовали пожар, а через 25 минут ликвидировали открытое горение. 

В МЧС рассказали, что на месте ЧП погиб один огнеборец, другой — пострадал и получил ожоги конечностей, его доставили в больницу. Это произошло, когда пожарные отправились искать двоих работников ТЦ.

Позже сотрудники МЧС России обнаружили тело погибшей сотрудницы торгового центра. Поиски второй женщины продолжаются.

Около 14:00 спасатели ликвидировали пожар.

Журналисты 161.RU узнали подробности об универмаге на проспекте Ленина, 4, и какие нарушения ГУ МЧС по Ростовской области там выявило в 2018 году:

Как писали Юга.ру, суд приостановил работу свалки в Усть-Лабинском районе. Мусорный полигон ежегодно горит.

МЧС Пожары Происшествия Ростовская область торговые центры

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В Новошахтинске загорелся ТЦ «Русь». Что известно о пожаре с минимум двумя погибшими?
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