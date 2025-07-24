В Новошахтинске загорелся ТЦ «Русь». Что известно о пожаре с минимум двумя погибшими?
В торговом центре Новошахтинска тушат пожар на площади 1300 кв. метров. Есть несколько погибших
24 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области сообщила, что в Новошахтинске на проспекте Ленина, 4 загорелся универмаг «Русь». Изначально пламя охватило 30 кв. метров здания, но позже площадь пожара увеличилась до 1300 кв. метров.
На месте работали 84 специалиста и 29 единиц техники. На момент пожара посетителей внутри не было.
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В 12:00 спасатели локализовали пожар, а через 25 минут ликвидировали открытое горение.
В МЧС рассказали, что на месте ЧП погиб один огнеборец, другой — пострадал и получил ожоги конечностей, его доставили в больницу. Это произошло, когда пожарные отправились искать двоих работников ТЦ.
Позже сотрудники МЧС России обнаружили тело погибшей сотрудницы торгового центра. Поиски второй женщины продолжаются.
Около 14:00 спасатели ликвидировали пожар.
Журналисты 161.RU узнали подробности об универмаге на проспекте Ленина, 4, и какие нарушения ГУ МЧС по Ростовской области там выявило в 2018 году:
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