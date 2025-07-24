В Новошахтинске загорелся ТЦ «Русь». Что известно о пожаре с минимум двумя погибшими?

В торговом центре Новошахтинска тушат пожар на площади 1300 кв. метров. Есть несколько погибших

24 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области сообщила, что в Новошахтинске на проспекте Ленина, 4 загорелся универмаг «Русь». Изначально пламя охватило 30 кв. метров здания, но позже площадь пожара увеличилась до 1300 кв. метров.

На месте работали 84 специалиста и 29 единиц техники. На момент пожара посетителей внутри не было.