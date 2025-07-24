В Новороссийске массовым обливанием водой отметят Вардавар

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepic-diller, сайт freepik.com
    © Фото freepic-diller, сайт freepik.com

В Новороссийске 27 июля пройдет традиционный армянский праздник Вардавар

Администрация Новороссийска сообщила, что 27 июля в городе отметят Вардавар — традиционный армянский праздник, приуроченный ко дню Преображения Господня.

В этот день на территории Армянской апостольской церкви Сурб Григор Лусаворич в 10:30 начнется Всеобщее покаяние и Святая Литургия. В 13:00 стартуют гуляния с традиционными обрядами и массовым обливанием водой.

Читайте также:

«Именно этот праздник земледельческого календаря показывает в четкой последовательности все языческие корни всех христианских обрядов. Наверное, по-другому и быть не может: кому бы земледелец не молился в душе, беречь и хранить он должен свою кормилицу-землю. А землю кормит вода», — рассказали в культурно-просветительском обществе «Луйс» Союза армян России.

Церковь Сурб Григор Лусаворич расположена по улице Сакко и Ванцетти, 15.

Армянские народные традиции возводят праздник Вардавар ко Всемирному Потопу и связанной с ней истории о голубице Ноя. По другой версии, Вардавар связан с культом Астхик — богини любви, водной стихии и плодородия. Также Вардавар коррелируется с Анаит — богиней плодородия и любви.

Как писали Юга.ру, предмет «Духовно-нравственная культура России» будут преподавать в школах с 2026 года.

Новороссийск Праздники Религия

Новости

Вдохновляясь Сезанном и Гогеном. В Краснодаре открылась выставка «Крымская импрессия»
В хуторе под Анапой хранят еще 5 тыс. тонн замазученного песка. Его должны были вывести до середины июля
Жители Геленджика и ближайших поселков остались без воды из-за аварий
В Новороссийске массовым обливанием водой отметят Вардавар
В Новошахтинске загорелся ТЦ «Русь». Что известно о пожаре с минимум двумя погибшими?
Андроиды, овцы, Райан Гослинг. В краснодарском книжном обсудят книгу Филипа Дика и ее экранизации

Лента новостей

Реклама на сайте