В Новороссийске массовым обливанием водой отметят Вардавар

В этот день на территории Армянской апостольской церкви Сурб Григор Лусаворич в 10:30 начнется Всеобщее покаяние и Святая Литургия. В 13:00 стартуют гуляния с традиционными обрядами и массовым обливанием водой.

«Именно этот праздник земледельческого календаря показывает в четкой последовательности все языческие корни всех христианских обрядов. Наверное, по-другому и быть не может: кому бы земледелец не молился в душе, беречь и хранить он должен свою кормилицу-землю. А землю кормит вода», — рассказали в культурно-просветительском обществе «Луйс» Союза армян России.

Церковь Сурб Григор Лусаворич расположена по улице Сакко и Ванцетти, 15.

Армянские народные традиции возводят праздник Вардавар ко Всемирному Потопу и связанной с ней истории о голубице Ноя. По другой версии, Вардавар связан с культом Астхик — богини любви, водной стихии и плодородия. Также Вардавар коррелируется с Анаит — богиней плодородия и любви.

Как писали Юга.ру, предмет «Духовно-нравственная культура России» будут преподавать в школах с 2026 года.