«Козырные тазы», «Кошмары на улицы ВАЗов», «ВАЗмездие»? В сети подбирают название сериалу про «АвтоВАЗ»
В Самарской области планируют снять сериал про концерн «АвтоВАЗ»
22 июля пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что на территории региона будут снимать художественно-документальный сериал про концерн «АвтоВАЗ». Московская кинокомпания «Нью Синема» планирует привлекать преимущественно местных актеров и обычных жителей.
Сюжет сериала охватит события с середины 1980-х по настоящее время. Заявлено, что при создании проекта все исторические факты передадут максимально достоверно. Рассказывать о предприятии авторы будут через личные истории героев.
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«Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма», — заявил глава «Нью Синема» Александр Островерх-Кванчиани.
В настоящее время постановочная группа работает над сценарием сериала. Запланировано три сезона по десять серий в каждом. Пробы актеров на роли начнутся в сентябре.
Телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес» сообщил, что в сети устроили стихийное голосование за лучшее название сериала про «АвтоВАЗ».
Среди вариантов:
- «Безумный ТАЗ: Тольятский воин»;
- «Дьявол ездит в ВАЗе»;
- «Трансформеры: Изгой»;
- «Жигули. Масло на асфальте»;
- «Страх и ненависть в Тольятти»;
- S.T.A.L.K.A.C.H.A.;
- «АвтоВАЗ: Битва за Утильсбор»;
- «ВАЗмездие»;
- «Угадай, в какой серии заведется»;
- «Ржавый таз — и точка»;
- «Кошмары на улице ВАЗов»;
- «Вдали от совершенства»;
- «Эстетика гниения»;
- «ВАЗ тут не стояло»;
- «Трансмиссия невыполнима 5: АвтоВАЗ наносит ответный удар»;
- «ВАЗтурбаторы»;
- «Козырные тазы».
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