Сюжет сериала охватит события с середины 1980-х по настоящее время. Заявлено, что при создании проекта все исторические факты передадут максимально достоверно. Рассказывать о предприятии авторы будут через личные истории героев.

22 июля пресс-служба правительства Самарской области сообщила , что на территории региона будут снимать художественно-документальный сериал про концерн «АвтоВАЗ». Московская кинокомпания «Нью Синема» планирует привлекать преимущественно местных актеров и обычных жителей.

«Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма», — заявил глава «Нью Синема» Александр Островерх-Кванчиани.

В настоящее время постановочная группа работает над сценарием сериала. Запланировано три сезона по десять серий в каждом. Пробы актеров на роли начнутся в сентябре.

Телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес» сообщил, что в сети устроили стихийное голосование за лучшее название сериала про «АвтоВАЗ».

Среди вариантов: