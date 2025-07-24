«Козырные тазы», «Кошмары на улицы ВАЗов», «ВАЗмездие»? В сети подбирают название сериалу про «АвтоВАЗ»

Вся Россия

Распечатать

  • © Коллаж фото Елены Синеок (Юга.ру) и скриншота из t.me/retailrus/26011
    © Коллаж фото Елены Синеок (Юга.ру) и скриншота из t.me/retailrus/26011

В Самарской области планируют снять сериал про концерн «АвтоВАЗ»

22 июля пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что на территории региона будут снимать художественно-документальный сериал про концерн «АвтоВАЗ». Московская кинокомпания «Нью Синема» планирует привлекать преимущественно местных актеров и обычных жителей.

Сюжет сериала охватит события с середины 1980-х по настоящее время. Заявлено, что при создании проекта все исторические факты передадут максимально достоверно. Рассказывать о предприятии авторы будут через личные истории героев.

Читайте также:

«Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма», — заявил глава «Нью Синема» Александр Островерх-Кванчиани.

В настоящее время постановочная группа работает над сценарием сериала. Запланировано три сезона по десять серий в каждом. Пробы актеров на роли начнутся в сентябре.

Телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес» сообщил, что в сети устроили стихийное голосование за лучшее название сериала про «АвтоВАЗ». 

Среди вариантов:

  • «Безумный ТАЗ: Тольятский воин»;
  • «Дьявол ездит в ВАЗе»;
  • «Трансформеры: Изгой»;
  • «Жигули. Масло на асфальте»;
  • «Страх и ненависть в Тольятти»;
  • S.T.A.L.K.A.C.H.A.;
  • «АвтоВАЗ: Битва за Утильсбор»;
  • «ВАЗмездие»;
  • «Угадай, в какой серии заведется»;
  • «Ржавый таз — и точка»;
  • «Кошмары на улице ВАЗов»;
  • «Вдали от совершенства»;
  • «Эстетика гниения»;
  • «ВАЗ тут не стояло»;
  • «Трансмиссия невыполнима 5: АвтоВАЗ наносит ответный удар»;
  • «ВАЗтурбаторы»;
  • «Козырные тазы».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают хоррор о парикмахере Суини Тодде.

Автомобили Автопром Кино

Новости

Андроиды, овцы, Райан Гослинг. В краснодарском книжном обсудят книгу Филипа Дика и ее экранизации
«Козырные тазы», «Кошмары на улицы ВАЗов», «ВАЗмездие»? В сети подбирают название сериалу про «АвтоВАЗ»
Власти изменят план ремонта Донской библиотеки в Ростове-на-Дону, учитывая критику от горожан и экспертов
В Краснодаре 24 июля более 70 улиц останутся без света
Без осадков и жара до 35 °С. Узнали температуру воздуха и моря в Краснодарском крае на последние выходных июля
В аэропорту Сочи задержаны 89 рейсов. Его закрывали из-за атак БПЛА

Лента новостей

Реклама на сайте