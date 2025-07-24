В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком трагикомедии «Человек, который убил Дон Кихота»

Критик Кира Кац анонсировала на 27 июля показ фильма «Человек, который убил Дон Кихота». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Это философская притча-трагикомедия режиссера Терри Гиллиама («Монти Пайтон и священный Грааль», «Бразилия», «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»). Производство картины заняло 29 лет.