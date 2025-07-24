В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком трагикомедии «Человек, который убил Дон Кихота»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Человек, который убил Дон Кихота» © Скриншот видео с Rutube-канала «Gamers»
    Кадр из трейлера к фильму «Человек, который убил Дон Кихота» © Скриншот видео с Rutube-канала «Gamers»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 27 июля пройдет спецпоказ философской притчи Терри Гиллиама (12+)

Критик Кира Кац анонсировала на 27 июля показ фильма «Человек, который убил Дон Кихота». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Это философская притча-трагикомедия режиссера Терри Гиллиама («Монти Пайтон и священный Грааль», «Бразилия», «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»). Производство картины заняло 29 лет.

Море, яхта, Ален Делон:

Режиссер Тоби Грисони приехал в Испанию, чтобы снять рекламный ролик, в котором присутствуют образы Дона Кихота и Санчо Панса. Однако постановщика преследуют неудачи. По стечению обстоятельств он воображает себя Доном Кихотом, персонажем Сервантеса.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

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Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения

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