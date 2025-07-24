В Краснодаре 24 июля более 70 улиц останутся без света

Краснодарцев предупредили об очередном плановом отключении электричества. В списке, где не будет ресурса, десятки улиц

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 24 июля в Краснодаре отключат электричество.



С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:

проспект Чекистов, 12.

С 9:00 до 16:00 на улицах: