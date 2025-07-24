В Краснодаре 24 июля более 70 улиц останутся без света
Краснодарцев предупредили об очередном плановом отключении электричества. В списке, где не будет ресурса, десятки улиц
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 24 июля в Краснодаре отключат электричество.
С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:
- проспект Чекистов, 12.
С 9:00 до 16:00 на улицах:
- Бершанской, 267-309;
- Дзержинского, 347;
- Запорожская, 36-38;
- Карасунская, 34-38, 250-348, 251-347;
- Космонавтов, 1-43, 2-42, 31/3;
- Павлова, 101-109, 120.
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С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
- Аксайская, 1-35, 43-57, 2-48;
- Апрельская, 1-17, 2-26, 21-37, 2-10;
- Батайская, 1-37, 4-38;
- Газовиков, 2-10, 3-11;
- Депутатская, 1-47, 2-20;
- Думская, 1-5, 11-13, 24-40, 19-39;
- Есенина, 228-234;
- Кавказская, 52-100, 53-67;
- Каменная, 2/1, 2-12, 1-9;
- Карла Маркса, 22-58, 23-59;
- Кармалина, 11-33, 18-40;
- Космонавтов, 87-113, 92-94;
- Кубанская, 14-16, 21-39;
- Куренная, 52-78, 97-123, 87-109, 46-64;
- Красюка, 211-231, 1-31, 2-38;
- Кухаренко, 4-34, 21-27;
- Крупской, 55-139, 64-172, 155-157;
- Крылатая, 35-43;
- Крайняя, 1-71, 81-95, 4-78, 64-84;
- Леваневского, 33-43, 28-38;
- Мальгерба, 17-41, 18-36;
- Майская, 2-18, 20-26;
- Микешина, 14-46, 17-57;
- Охотничья, 1-9, 2-16;
- Павлова, 101-109, 120;
- Пирогова, 1-13;
- Платановая, 2-14;
- Почтовая, 57, 264-304, 277-323, 363-369, 342-368;
- Промышленная, 23/3, 25/2, 25/4;
- Ромашковая, 4-10, 1-7;
- Российская, 119-255, 357, 362-366, 281-283;
- Седина, 52-64;
- Сквозная, 5-21, 2-36, 37;
- Солнечная, 27-57;
- Спокойная, 1-5, 1/6, 2, 15;
- Ставропольская, 136-142;
- Старокорсунская 79-131, 84-138, 131-142;
- Суворова 130-134, 139-141;
- Сычевая, 64-78, 93-113;
- Украинская, 74-80, 82-98, 89-133;
- Фадеева, 328, 332;
- Фурманова, 101;
- Хлебосольная, 4-10, 13, 16;
- Чернышева, 1-15, 2-18;
- Юго-Восточная, 60-68;
- 1 Мая, 71, 81-113, 88-134;
- 1-й проезд 1 Мая, 1-9, 2-10;
- 2-й проезд 1 Мая, 1-5;
- 8 марта, 79-81;
- 2-я Тихая, 1, 1/10, 2-18;
- 9-я Тихая, 11, 11/7;
- 4-я Трудовая, 1-39, 2-36;
- 5 -я Трудовая, 1-23;
- 3-я Урожайная, 15-25, 18-20, 26-36, 29, 35, 41;
- 5-я Дорожная, 18-24, 15-39, 47;
- 6-я Дорожная, 5-11, 2-14;
- 7-я Дорожная 5-11, 2-12, 21-31.
А с 13:00 до 17:00:
- Красная, 137, 139, 143, 143/1;
- Рашпилевская, 130/1, 134, 138, 181.
Напомним, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей. Помимо этого, из-за июльской жары краснодарцы сталкиваются с аварийными отключениями электричества.
Как писали Юга.ру, 22 июля в Новороссийске 11 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции.