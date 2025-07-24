В Краснодаре 24 июля более 70 улиц останутся без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об очередном плановом отключении электричества. В списке, где не будет ресурса, десятки улиц

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 24 июля в Краснодаре отключат электричество.

С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:

  • проспект Чекистов, 12.

С 9:00 до 16:00 на улицах:

  • Бершанской, 267-309;
  • Дзержинского, 347;
  • Запорожская, 36-38;
  • Карасунская, 34-38, 250-348, 251-347;
  • Космонавтов, 1-43, 2-42, 31/3;
  • Павлова, 101-109, 120.

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С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

  • Аксайская, 1-35, 43-57, 2-48;
  • Апрельская, 1-17, 2-26, 21-37, 2-10;
  • Батайская, 1-37, 4-38;
  • Газовиков, 2-10, 3-11;
  • Депутатская, 1-47, 2-20;
  • Думская, 1-5, 11-13, 24-40, 19-39;
  • Есенина, 228-234;
  • Кавказская, 52-100, 53-67;
  • Каменная, 2/1, 2-12, 1-9;
  • Карла Маркса, 22-58, 23-59;
  • Кармалина, 11-33, 18-40;
  • Космонавтов, 87-113, 92-94;
  • Кубанская, 14-16, 21-39;
  • Куренная, 52-78, 97-123, 87-109, 46-64;
  • Красюка, 211-231, 1-31, 2-38;
  • Кухаренко, 4-34, 21-27;
  • Крупской, 55-139, 64-172, 155-157;
  • Крылатая, 35-43;
  • Крайняя, 1-71, 81-95, 4-78, 64-84;
  • Леваневского, 33-43, 28-38;
  • Мальгерба, 17-41, 18-36;
  • Майская, 2-18, 20-26;
  • Микешина, 14-46, 17-57;
  • Охотничья, 1-9, 2-16;
  • Павлова, 101-109, 120;
  • Пирогова, 1-13;
  • Платановая, 2-14;
  • Почтовая, 57, 264-304, 277-323, 363-369, 342-368;
  • Промышленная, 23/3, 25/2, 25/4;
  • Ромашковая, 4-10, 1-7;
  • Российская, 119-255, 357, 362-366, 281-283;
  • Седина, 52-64;
  • Сквозная, 5-21, 2-36, 37;
  • Солнечная, 27-57;
  • Спокойная, 1-5, 1/6, 2, 15;
  • Ставропольская, 136-142;
  • Старокорсунская 79-131, 84-138, 131-142;
  • Суворова 130-134, 139-141;
  • Сычевая, 64-78, 93-113;
  • Украинская, 74-80, 82-98, 89-133;
  • Фадеева, 328, 332;
  • Фурманова, 101;
  • Хлебосольная, 4-10, 13, 16;
  • Чернышева, 1-15, 2-18;
  • Юго-Восточная, 60-68;
  • 1 Мая, 71, 81-113, 88-134;
  • 1-й проезд 1 Мая, 1-9, 2-10;
  • 2-й проезд 1 Мая, 1-5;
  • 8 марта, 79-81;
  • 2-я Тихая, 1, 1/10, 2-18;
  • 9-я Тихая, 11, 11/7;
  • 4-я Трудовая, 1-39, 2-36;
  • 5 -я Трудовая, 1-23;
  • 3-я Урожайная, 15-25, 18-20, 26-36, 29, 35, 41;
  • 5-я Дорожная, 18-24, 15-39, 47;
  • 6-я Дорожная, 5-11, 2-14;
  • 7-я Дорожная 5-11, 2-12, 21-31.

А с 13:00 до 17:00:

  • Красная, 137, 139, 143, 143/1;
  • Рашпилевская, 130/1, 134, 138, 181.

Напомним, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей. Помимо этого, из-за июльской жары краснодарцы сталкиваются с аварийными отключениями электричества.

Как писали Юга.ру, 22 июля в Новороссийске 11 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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