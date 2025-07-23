В хуторе Копанском под Краснодаром закрылся детский сад. Ближайшие находятся за 10-12 км, но в них нет мест
Родители обеспокоены закрытием детского сада №219 в хуторе Копанском под Краснодаром
23 июля в телеграм-канале «Эй, Краснодар!» появилась информация, что в хуторе Копанском 1 августа может закрыться детский сад №219. Родители обеспокоены этим, потому что ближайшие дошкольные учреждения находятся в соседних поселках за 10–12 км. Кроме того, мест в них нет.
По словам родителей, детсад №219 уже много лет считается аварийным, однако строить новое здание до сих пор не начали, хотя рядом есть свободный участок.
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В тот же день Муниципальный центр управления Краснодара подтвердил, что с 1 августа детсад №219 действительно приостанавливает деятельность. Причина — здание признали аварийным, поэтому эксплуатировать его дальше нельзя.
В МЦУ добавили, что руководство детсада заранее уведомило родителей о приостановке деятельности дошкольного учреждения.
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