В хуторе Копанском под Краснодаром закрылся детский сад. Ближайшие находятся за 10-12 км, но в них нет мест

23 июля в телеграм-канале «Эй, Краснодар!» появилась информация, что в хуторе Копанском 1 августа может закрыться детский сад №219. Родители обеспокоены этим, потому что ближайшие дошкольные учреждения находятся в соседних поселках за 10–12 км. Кроме того, мест в них нет.

По словам родителей, детсад №219 уже много лет считается аварийным, однако строить новое здание до сих пор не начали, хотя рядом есть свободный участок.