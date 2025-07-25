В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм про актрису, которую бросил любовник

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 30 июля показ испанской комедии «Женщины на грани нервного срыва» 1988 года. Ленту снял режиссер Педро Альмодовар («Все о моей матери», «Дурное воспитание», «Кожа, в которой я живу», «Параллельные матери», «Джульетта», «Боль и слава», «Поговори с ней», «Разомкнутые объятия», «Свяжи меня»).

Пепу Маркос бросает любовник Иван. Чтобы выяснить причину разрыва, она начинает общаться с бывшей женой возлюбленного Люсией. Однако у женщины проявляются признаки психического расстройства. Вместе с подругой Канделой героиня идет к адвокату Паулине Моралес, которая и оказывается новой девушкой Ивана.