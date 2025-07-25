В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм про актрису, которую бросил любовник
30 июля состоится показ комедии «Женщины на грани нервного срыва». Картину обсудят с психологом (18+)
Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 30 июля показ испанской комедии «Женщины на грани нервного срыва» 1988 года. Ленту снял режиссер Педро Альмодовар («Все о моей матери», «Дурное воспитание», «Кожа, в которой я живу», «Параллельные матери», «Джульетта», «Боль и слава», «Поговори с ней», «Разомкнутые объятия», «Свяжи меня»).
Пепу Маркос бросает любовник Иван. Чтобы выяснить причину разрыва, она начинает общаться с бывшей женой возлюбленного Люсией. Однако у женщины проявляются признаки психического расстройства. Вместе с подругой Канделой героиня идет к адвокату Паулине Моралес, которая и оказывается новой девушкой Ивана.
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«Фильм состоит из безостановочного потока комичных ситуаций. Актерская игра просто великолепна, эмоции и чувства переданы настолько точно, что порой наворачиваются слезы на глазах», — рассказали организаторы.
Кинопоказ и обсуждение комедии с психологом Екатериной Шевчик начнутся 30 июля в 19:30 в ресторане Villa Verde по улице Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 июля состоится спецпоказ фильма «На ярком солнце» 1960 года.