Еще одна авиакомпания будет летать в Геленджик. Узнали, из каких городов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Авиакомпания Utair запустит новые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Геленджик

23 июля на сайте авиакомпании Utair появились рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Геленджик. Билеты уже в продаже. 

Первый полет из Санкт-Петербурга запланирован на 3 августа. Далее рейсы будут осуществляться раз в неделю — по воскресеньям (вылет в 10:20, прибытие в 15:15). Стоимость билетов начинается от 21 500 рублей. 

Первый обратный рейс также запланирован на 3 августа. Полеты будут раз в неделю по воскресеньям (вылет в 16:15, прибытие в 20:50). Стоимость билетов — от 14 000 рублей. 

Из Москвы первый рейс Utair планируется 5 августа. Далее вылеты будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов — от 15 500 рублей. 

Обратно из Геленджика в Москву авиакомпания будет летать также с 5 августа трижды в неделю. Стоимость билетов начинается от 14 000 рублей. 

«Достаточно своих пассажиров»:

Также авиакомпания Utair возобновила рейсы из Тюмени и Сургута в Геленджик. Из Тюмени самолет будет вылетать по субботам (в 7:40, прибытие в 10:40). Рейсы запланированы со 2 августа по 27 сентября. Из Сургута полет будет осуществляться по средам (в 7:55, прибытие в 11:55) с 30 июля до 22 октября.

Напомним, авиакомпания Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик. Первый полет из Питера запланирован на 6 августа. После рейсы будут выполнять дважды в неделю — по средам и субботам.

Полеты в Геленджик из Москвы и обратно уже возобновила авиакомпания «Аэрофлот» — первый рейс состоялся 18 июля. 

Рейсы из Москвы и Новосибирска в Геленджик планирует авиакомпания S7 Airlines (с 7 августа), из Москвы и Екатеринбурга — «Уральские авиалинии» (с 24 июля), из Норильска — NordStar (с 17 августа).

Как писали Юга.ру, в Геленджике перед открытием аэропорта выросло бронирование отелей. Ночь в среднем стоит 8,8 тыс. рублей.

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