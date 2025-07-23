Еще одна авиакомпания будет летать в Геленджик. Узнали, из каких городов
Авиакомпания Utair запустит новые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Геленджик
23 июля на сайте авиакомпании Utair появились рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Геленджик. Билеты уже в продаже.
Первый полет из Санкт-Петербурга запланирован на 3 августа. Далее рейсы будут осуществляться раз в неделю — по воскресеньям (вылет в 10:20, прибытие в 15:15). Стоимость билетов начинается от 21 500 рублей.
Первый обратный рейс также запланирован на 3 августа. Полеты будут раз в неделю по воскресеньям (вылет в 16:15, прибытие в 20:50). Стоимость билетов — от 14 000 рублей.
Из Москвы первый рейс Utair планируется 5 августа. Далее вылеты будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов — от 15 500 рублей.
Обратно из Геленджика в Москву авиакомпания будет летать также с 5 августа трижды в неделю. Стоимость билетов начинается от 14 000 рублей.
«Достаточно своих пассажиров»:
Также авиакомпания Utair возобновила рейсы из Тюмени и Сургута в Геленджик. Из Тюмени самолет будет вылетать по субботам (в 7:40, прибытие в 10:40). Рейсы запланированы со 2 августа по 27 сентября. Из Сургута полет будет осуществляться по средам (в 7:55, прибытие в 11:55) с 30 июля до 22 октября.
Напомним, авиакомпания Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик. Первый полет из Питера запланирован на 6 августа. После рейсы будут выполнять дважды в неделю — по средам и субботам.
Полеты в Геленджик из Москвы и обратно уже возобновила авиакомпания «Аэрофлот» — первый рейс состоялся 18 июля.
Рейсы из Москвы и Новосибирска в Геленджик планирует авиакомпания S7 Airlines (с 7 августа), из Москвы и Екатеринбурга — «Уральские авиалинии» (с 24 июля), из Норильска — NordStar (с 17 августа).
Как писали Юга.ру, в Геленджике перед открытием аэропорта выросло бронирование отелей. Ночь в среднем стоит 8,8 тыс. рублей.