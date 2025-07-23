Еще одна авиакомпания будет летать в Геленджик. Узнали, из каких городов

Авиакомпания Utair запустит новые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Геленджик

23 июля на сайте авиакомпании Utair появились рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Геленджик. Билеты уже в продаже.

Первый полет из Санкт-Петербурга запланирован на 3 августа. Далее рейсы будут осуществляться раз в неделю — по воскресеньям (вылет в 10:20, прибытие в 15:15). Стоимость билетов начинается от 21 500 рублей.

Первый обратный рейс также запланирован на 3 августа. Полеты будут раз в неделю по воскресеньям (вылет в 16:15, прибытие в 20:50). Стоимость билетов — от 14 000 рублей.

Из Москвы первый рейс Utair планируется 5 августа. Далее вылеты будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов — от 15 500 рублей.

Обратно из Геленджика в Москву авиакомпания будет летать также с 5 августа трижды в неделю. Стоимость билетов начинается от 14 000 рублей.