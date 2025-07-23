На курорте «Роза Хутор» пройдет гастрофест в русском стиле

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iJto
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Участниками гастрономического фестиваля станут больше десяти ресторанов курорта «Роза Хутор» и Сочи

На курорте «Роза Хутор» с 28 июля по 3 августа пройдет Т-Банк x Гастрофест в концепции «Русские сезоны». Ведущие заведения Сочи объединятся в едином стремлении представить традиционную русскую кухню в ее современном прочтении. 

Фестиваль пройдет в нескольких форматах. Начнется он с того, что шеф-повара ресторанов «Роза Хутор» и Сочи покажут мастерство в специальных сет-меню своих заведений. Уникальные предложения из нескольких блюд помогут заново открыть вкус русской кухни.

Читайте также:

«Наш ежегодный гастрофестиваль стал настоящей точкой притяжения для любителей кулинарных изысков. В прошлом сезоне его посетили больше 15 тыс. гостей. Сейчас мы также ожидаем высокий интерес к мероприятию. Его программа обещает быть яркой — как с точки зрения гастрономии, так и своей развлекательной составляющей. Шеф-повара активно экспериментируют с традиционными рецептами в поиске новых гастрономических решений. Думаю, они смогут по-настоящему удивить и восхитить наших гостей», — отмечает бренд-шеф ресторанов горного курорта «Роза Хутор» Валентин Шин. 

Главные события фестиваля развернутся в Горной Олимпийской деревне с 1 по 3 августа. На высоте 1100 метров над уровнем моря будет появится единая гастрономическая локация с площадками ресторанов, партнеров, фото и лаунж-зонами. Здесь пройдут дегустации блюд от разных заведений и местных производителей, мастер-классы от шеф-поваров, розыгрыши призов.

На главной сцене 1 августа выступит группа «ПМ» (экс-«Премьер-Министр»), 2 августа — Hi-Fi, 3 августа — «Бомбей» (победитель проекта «Битва каверов» на СТС).

С 1 по 3 августа для гостей курорта будет действовать специальный тариф «Гастро-пасс», включающий в себя прогулочный билет на подъемники, посещение этно-парка «Моя Россия» и возможность попробовать сет в ресторанах-партнерах. Приобрести его можно в кассах и онлайн. Познакомиться с расписанием мероприятий Т-Банк x Гастрофест на «Роза Хутор», актуальным списком его участников и стать обладателем спецтарифа «Гастропасс» можно на сайте.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» поселилась капибара Оливия. Увидеть животное можно на Оленьей ферме. 

Афиша Еда Рестораны Роза Хутор События Сочи Фестивали

Новости

Советник генпрокурора РФ: защита традиционных ценностей стала инструментом манипуляций и запугивания людей
В хуторе Копанском под Краснодаром закрылся детский сад. Ближайшие находятся за 10-12 км, но в них нет мест
Мазут из затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжает течь в Черное море — Росприроднадзор
ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном
Блогер создал петицию с просьбой открыть галечные пляжи Анапы
В аэропорту Сочи третий день подряд задерживаются рейсы. Самолеты вылетят с опозданием в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Стамбул, Анталью

Лента новостей

Реклама на сайте