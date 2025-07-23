На курорте «Роза Хутор» пройдет гастрофест в русском стиле

Фестиваль пройдет в нескольких форматах. Начнется он с того, что шеф-повара ресторанов «Роза Хутор» и Сочи покажут мастерство в специальных сет-меню своих заведений. Уникальные предложения из нескольких блюд помогут заново открыть вкус русской кухни.

На курорте «Роза Хутор» с 28 июля по 3 августа пройдет Т-Банк x Гастрофест в концепции «Русские сезоны». Ведущие заведения Сочи объединятся в едином стремлении представить традиционную русскую кухню в ее современном прочтении.

«Наш ежегодный гастрофестиваль стал настоящей точкой притяжения для любителей кулинарных изысков. В прошлом сезоне его посетили больше 15 тыс. гостей. Сейчас мы также ожидаем высокий интерес к мероприятию. Его программа обещает быть яркой — как с точки зрения гастрономии, так и своей развлекательной составляющей. Шеф-повара активно экспериментируют с традиционными рецептами в поиске новых гастрономических решений. Думаю, они смогут по-настоящему удивить и восхитить наших гостей», — отмечает бренд-шеф ресторанов горного курорта «Роза Хутор» Валентин Шин.

Главные события фестиваля развернутся в Горной Олимпийской деревне с 1 по 3 августа. На высоте 1100 метров над уровнем моря будет появится единая гастрономическая локация с площадками ресторанов, партнеров, фото и лаунж-зонами. Здесь пройдут дегустации блюд от разных заведений и местных производителей, мастер-классы от шеф-поваров, розыгрыши призов.

На главной сцене 1 августа выступит группа «ПМ» (экс-«Премьер-Министр»), 2 августа — Hi-Fi, 3 августа — «Бомбей» (победитель проекта «Битва каверов» на СТС).

С 1 по 3 августа для гостей курорта будет действовать специальный тариф «Гастро-пасс», включающий в себя прогулочный билет на подъемники, посещение этно-парка «Моя Россия» и возможность попробовать сет в ресторанах-партнерах. Приобрести его можно в кассах и онлайн. Познакомиться с расписанием мероприятий Т-Банк x Гастрофест на «Роза Хутор», актуальным списком его участников и стать обладателем спецтарифа «Гастропасс» можно на сайте.