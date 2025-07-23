В Северной Осетии запретили массовые мероприятия из-за угрозы покушения на военнослужащих. Люди считают, что причина в другом

В Северной Осетии из-за угрозы покушения на жизнь военных и их семей запретили массовые мероприятия

В связи с этим власти решили приостановить проведение массовых публичных мероприятий на территории Северной Осетии и усилить досмотр транзитного транспорта и грузов, а также личный обыск граждан.

22 июля официальный канал пресс-службы правительства Северной Осетии сообщил , что оперативный штаб республики получил информацию об угрозе покушения на жизнь военнослужащих и их родственников.

Кроме того, запрещено фотографировать и снимать на видео военные объекты, объекты важной инфраструктуры и места падения БПЛА. Жителей просят воздержаться от посещения мест скопления людей.

21 июля республиканское МВД напомнило об ответственности за участие в несанкционированных акциях и призвало граждан «не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правопорядка».

Местные жители в соцсетях сомневаются* в истинных причинах вводимых ограничений. Многие считают, что запрет связан с напряженной обстановкой в республике. Недовольство людей спровоцировали рост тарифов на ЖКХ, земельный вопрос и многое другое.

Некоторые напомнили, что с 6 по 13 июля во Владикавказе проходил масштабный театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой».