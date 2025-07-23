В Северной Осетии запретили массовые мероприятия из-за угрозы покушения на военнослужащих. Люди считают, что причина в другом

Северная Осетия

Распечатать

  • © Фото Елены Малышевой, Юга.ру
    © Фото Елены Малышевой, Юга.ру

В Северной Осетии из-за угрозы покушения на жизнь военных и их семей запретили массовые мероприятия

22 июля официальный канал пресс-службы правительства Северной Осетии сообщил, что оперативный штаб республики получил информацию об угрозе покушения на жизнь военнослужащих и их родственников.

В связи с этим власти решили приостановить проведение массовых публичных мероприятий на территории Северной Осетии и усилить досмотр транзитного транспорта и грузов, а также личный обыск граждан.

Читайте также:

Кроме того, запрещено фотографировать и снимать на видео военные объекты, объекты важной инфраструктуры и места падения БПЛА. Жителей просят воздержаться от посещения мест скопления людей.

21 июля республиканское МВД напомнило об ответственности за участие в несанкционированных акциях и призвало граждан «не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правопорядка».

Местные жители в соцсетях сомневаются* в истинных причинах вводимых ограничений. Многие считают, что запрет связан с напряженной обстановкой в республике. Недовольство людей спровоцировали рост тарифов на ЖКХ, земельный вопрос и многое другое.

Некоторые напомнили, что с 6 по 13 июля во Владикавказе проходил масштабный театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой».

Как писали Юга.ру, «Миротворец» назвал ФК «Краснодар» «врагами Украины» за акцию с детьми участников СВО.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Владикавказ Митинги СВО

Все материалы по теме:

Новости

Советник генпрокурора РФ: защита традиционных ценностей стала инструментом манипуляций и запугивания людей
В хуторе Копанском под Краснодаром закрылся детский сад. Ближайшие находятся за 10-12 км, но в них нет мест
Мазут из затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжает течь в Черное море — Росприроднадзор
ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном
Блогер создал петицию с просьбой открыть галечные пляжи Анапы
В аэропорту Сочи третий день подряд задерживаются рейсы. Самолеты вылетят с опозданием в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Стамбул, Анталью

Лента новостей

Реклама на сайте