Во Владикавказе состоится всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

В Северной Осетии пройдет фестиваль, на котором театры со всей страны представят свои спектакли (12+)

Открытие театрального фестиваля пройдет 6 июля. В этот день состоится большой парад на площади Свободы и проспекте Мира. Также будут показаны спектакли уличных театров в парке имени Коста Хетагурова. Вход на уличные представления бесплатный.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова анонсировал фестиваль «Вахтангов. Путь домой» на 6-13 июля. Мероприятие объединит драматические и кукольные театры со всей страны.

В театрах Краснодара и Владикавказа зрителей карают лазерными указками за включение смартфонов:

С 7 июля начнется основная программа фестиваля, в которой примут участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Элисты, Рязани:

7 июля — «Совершенно Невероятное Событие (Женитьба в 2-х действиях)», театр «Мастерская Петра Фоменко» (Москва);

8 июля — «Послы гор», Национальный осетинский театр имени В.В. Тхапсаева (Владикавказ);

8 июля — «Авиатор», театр кукол «Экият» (Казань);

9 июля — «Дорогой мистер Смит», «Театр на Садовой» (Санкт-Петербург);

10 июля — «Халхин Гол. Тангариг», Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева (Улан-Удэ);

11 июля — «Чехов. Интродукция», Русский театр Калмыкии (Элиста);

12 июля — «Мэри Поппинс», Рязанский театр кукол.

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте организатора.

Также в рамках театрального фестиваля пройдут лекции и творческие встречи в арт-кафе в Доме Вахтангова по улице Чермена Баева, 17.

13 июля фестиваль «Вахтангов. Путь домой» завершится большим праздничным концертом на площади Свободы. В мероприятии примут участие музыкальные коллективы со всей страны. Вход на концерт бесплатный.