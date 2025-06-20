Во Владикавказе состоится всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Северная Осетия

Распечатать

  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В Северной Осетии пройдет фестиваль, на котором театры со всей страны представят свои спектакли (12+)

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова анонсировал фестиваль «Вахтангов. Путь домой» на 6-13 июля. Мероприятие объединит драматические и кукольные театры со всей страны.

Открытие театрального фестиваля пройдет 6 июля. В этот день состоится большой парад на площади Свободы и проспекте Мира. Также будут показаны спектакли уличных театров в парке имени Коста Хетагурова. Вход на уличные представления бесплатный.

В театрах Краснодара и Владикавказа зрителей карают лазерными указками за включение смартфонов:

С 7 июля начнется основная программа фестиваля, в которой примут участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Элисты, Рязани:

  • 7 июля — «Совершенно Невероятное Событие (Женитьба в 2-х действиях)», театр «Мастерская Петра Фоменко» (Москва);
  • 8 июля — «Послы гор», Национальный осетинский театр имени В.В. Тхапсаева (Владикавказ);
  • 8 июля — «Авиатор», театр кукол «Экият» (Казань);
  • 9 июля — «Дорогой мистер Смит», «Театр на Садовой» (Санкт-Петербург);
  • 10 июля — «Халхин Гол. Тангариг», Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева (Улан-Удэ);
  • 11 июля — «Чехов. Интродукция», Русский театр Калмыкии (Элиста);
  • 12 июля — «Мэри Поппинс», Рязанский театр кукол.

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте организатора.

Также в рамках театрального фестиваля пройдут лекции и творческие встречи в арт-кафе в Доме Вахтангова по улице Чермена Баева, 17.

13 июля фестиваль «Вахтангов. Путь домой» завершится большим праздничным концертом на площади Свободы. В мероприятии примут участие музыкальные коллективы со всей страны. Вход на концерт бесплатный.

Как писали Юга.ру, 19 июня в Краснодаре покажут танцевальный спектакль «Покуда связь не прервалась». 

Афиша Владикавказ отдых Развлечения События Театры

Новости

Ученые подсчитали, что для укрепления пляжей Анапы и Темрюкского района нужно 80 тыс. кубометров песка
В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение сюрреалистического аниме о жизни писателя манги
Жители Новороссийска снова пожаловались на сброс канализационных вод в реку Озерейка
Во Владикавказе состоится всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма о любви, страсти и супружеской измене
В Краснодаре покажут копии артефактов из гробницы Тутанхамона

Лента новостей

Реклама на сайте