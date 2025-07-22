«Миротворец» назвал ФК «Краснодар» «врагами Украины» за акцию с детьми участников СВО

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Игроки и руководство ФК «Краснодар» внесены в базу украинского проекта «Миротворец» за акцию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В июле часть игроков и руководство футбольного клуба «Краснодар» были внесены в списки украинского сайта «Миротворец», формирующего базу «врагов Украины». Причиной стала акция, проведенная клубом перед началом матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА, который состоялся 10 мая 2025 года. Футболисты «Краснодара» вышли на поле в сопровождении детей участников СВО. «Миротворец» назвал акцию «социальной поддержкой участников российской военной агрессии против Украины и членов их семей».

Историческая победа «Краснодара»:

В базу «Миротворца» попали одиннадцать футболистов, вышедших в стартовом составе в матче против ЦСКА: Станислав Агкацев, Сергей Петров, Кайо Панталеан, Лукас Оласа, Диего Коста, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Кевин Ленини, Жоау Батчи, Джон Кордоба и Виктор Са. Помимо игроков, в список попали генеральный директор клуба Владимир Хашиг, главный тренер Мурад Мусаев.

Президент и основатель «быков» Сергей Галицкий находится в базе «Миротворца» c 2023 года. Причиной его включения указаны «тесные связи с властями» и «коммерческая деятельность в секторах экономики, которые обеспечивают значительную часть доходов российского бюджета».

По сообщению «КП Кубань», ситуацию в клубе комментировать отказались.

Проект «Миротворец» был создан в 2014 году. Он позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». В России доступ к сайту заблокирован.

Как писали Юга.ру, опубликовано расписание летних матчей ФК «Краснодар».

общество политика СВО Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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