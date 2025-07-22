На курорте «Роза Хутор» поселилась капибара. Где можно увидеть животное?

Это первая в России водосвинка, обитающая на высоте около 1000 метров над уровнем моря

На курорте «Роза Хутор» поселилась капибара Оливия. Увидеть животное можно на Оленьей ферме. Это первая в России водосвинка, обитающая на высоте около 1000 метров над уровнем моря.

Оливия родилась в одном из российских зоосадов. На горный курорт она прибыла в марте в возрасте полугода. В течение месяца животное проходило необходимый ветеринарный карантин и адаптацию. Сегодня Оливия уже свободно гуляет по территории фермы в компании патагонских мар и калифорнийских кроликов.