На курорте «Роза Хутор» поселилась капибара. Где можно увидеть животное?
Это первая в России водосвинка, обитающая на высоте около 1000 метров над уровнем моря
На курорте «Роза Хутор» поселилась капибара Оливия. Увидеть животное можно на Оленьей ферме. Это первая в России водосвинка, обитающая на высоте около 1000 метров над уровнем моря.
Оливия родилась в одном из российских зоосадов. На горный курорт она прибыла в марте в возрасте полугода. В течение месяца животное проходило необходимый ветеринарный карантин и адаптацию. Сегодня Оливия уже свободно гуляет по территории фермы в компании патагонских мар и калифорнийских кроликов.
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«В природе капибары могут обитать на высоте до 1300 метров над уровнем моря. Эти животные любят тепло, поэтому летние температуры в горах Сочи переносят хорошо. Ночует капибара в своем домике. Водосвинки обожают купаться, специально для Оливии на Оленьей ферме был создан небольшой бассейн на 200 литров», — рассказал руководитель Хаски Хутора и Оленьей фермы курорта «Роза Хутор» Сергей Есаулов.
Капибары — самые крупные в мире грызуны. Их родиной считается Южная и Центральная Америка. Длина тела взрослой капибары достигает 1-1,35 метров, высота в холке — 50-60 см. Самцы весят 34—63 кг, самки — 35-65,5 кг. Капибары ведут полуводный образ жизни, они прекрасно плавают и ныряют.
Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» помогает возродить в Сочи школьное поисковое движение. Курорт снарядил учеников необходимым оборудованием.