Клиенты Уралсиба смогут поменять расходные лимиты по бизнес-картам онлайн
Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн»
Теперь индивидуальные предприниматели или представители юрлица с правом подписи могут самостоятельно устанавливать или менять расходные лимиты на операции с использованием бизнес-карт в интернет-банке.
Лимиты на сумму операций можно установить (и изменить) для снятия наличных в банкоматах, покупок и переводов на карты физлиц и юрлиц в пределах максимальных дневных и месячных лимитов, предусмотренных тарифами клиента.
Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно на сайте банка Уралсиб и по телефону 8-800-700-77-16.
Как писали Юга.ру, Уралсиб выпустил экспресс-гарантию на платформе ВБЦ для клиентов. Ее можно оформить за 20 минут.
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