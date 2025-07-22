Клиенты Уралсиба смогут поменять расходные лимиты по бизнес-картам онлайн

Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн»

Теперь индивидуальные предприниматели или представители юрлица с правом подписи могут самостоятельно устанавливать или менять расходные лимиты на операции с использованием бизнес-карт в интернет-банке.

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Лимиты на сумму операций можно установить (и изменить) для снятия наличных в банкоматах, покупок и переводов на карты физлиц и юрлиц в пределах максимальных дневных и месячных лимитов, предусмотренных тарифами клиента.

Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно на сайте банка Уралсиб и по телефону 8-800-700-77-16.