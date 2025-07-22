Курорт Красная Поляна открыл продажи ски-пассов на зимний сезон со скидкой 20%

Далее скидка будет снижаться по мере приближения к дате открытия горнолыжного сезона. Весь сентябрь она составит 15%, с октября по ноябрь — 10%. Стоимость сезонного ски-пасса с 1 декабря до 30 апреля составит 65 тыс. 500 рублей для взрослых и 30 тыс. рублей для детей.

Курорт Красная Поляна открыл продажи сезонных ски-пассов на предстоящий зимний сезон. До 31 августа будет действовать максимальная скидка 20%. Взрослый ски-пасс обойдется в 52 тыс. 500 рублей, детский — 24 тыс. рублей.

«Важно отметить, что на Курорте Красная Поляна, благодаря особым климатическим условиям и уникальному природному ландшафту, самый продолжительный период катания — с декабря по май. Также в долине Цирк-2 традиционно каждый год открывается дополнительная сессия для лыжников и сноубордистов, которая длится до середины июля», — рассказали в пресс-службе курорта.

Приобрести сезонные абонементы можно в интернет-магазине на официальном сайте. Ски-пассы позволяют пользоваться всеми горнолыжными трассами курорта и сноупарками в зимнем сезоне 2025/2026, включая вечернее катание и экскурсионный подъем в горы без снаряжения.

В период предпродаж для гостей, купивших сезонных ски-пассы, предусмотрены бонусы:

10% скидка в центре гастротуризма «Птицы захмелели» и панорамном ресторане «Вершина»;

10% скидка на индивидуальные или групповые занятия с инструктором школы катания «Три вершины» (на два часа);

20% скидка на прокат горнолыжного оборудования на Поляне 540. Действует на одного человека не более одного раза в день, не распространяется на горнолыжную одежду и лавинное снаряжение

Также на курорте уже открыто бронирование отелей и комплекса апартаментов на зимний сезон. У туристов, кто привык планировать отдых заранее, есть возможность оформить проживание с большой выгодой.