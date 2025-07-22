Курорт Красная Поляна открыл продажи ски-пассов на зимний сезон со скидкой 20%

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

До 31 августа услуги Курорта Красная Поляна можно приобрести со скидкой 20%

Курорт Красная Поляна открыл продажи сезонных ски-пассов на предстоящий зимний сезон. До 31 августа будет действовать максимальная скидка 20%. Взрослый ски-пасс обойдется в 52 тыс. 500 рублей, детский — 24 тыс. рублей.

Далее скидка будет снижаться по мере приближения к дате открытия горнолыжного сезона. Весь сентябрь она составит 15%, с октября по ноябрь — 10%. Стоимость сезонного ски-пасса с 1 декабря до 30 апреля составит 65 тыс. 500 рублей для взрослых и 30 тыс. рублей для детей.

Спорт, музыка и адреналин:

«Важно отметить, что на Курорте Красная Поляна, благодаря особым климатическим условиям и уникальному природному ландшафту, самый продолжительный период катания — с декабря по май. Также в долине Цирк-2 традиционно каждый год открывается дополнительная сессия для лыжников и сноубордистов, которая длится до середины июля», — рассказали в пресс-службе курорта.

Приобрести сезонные абонементы можно в интернет-магазине на официальном сайте. Ски-пассы позволяют пользоваться всеми горнолыжными трассами курорта и сноупарками в зимнем сезоне 2025/2026, включая вечернее катание и экскурсионный подъем в горы без снаряжения.

В период предпродаж для гостей, купивших сезонных ски-пассы, предусмотрены бонусы:

  • 10% скидка в центре гастротуризма «Птицы захмелели» и панорамном ресторане «Вершина»;
  • 10% скидка на индивидуальные или групповые занятия с инструктором школы катания «Три вершины» (на два часа);
  • 20% скидка на прокат горнолыжного оборудования на Поляне 540. Действует на одного человека не более одного раза в день, не распространяется на горнолыжную одежду и лавинное снаряжение

Также на курорте уже открыто бронирование отелей и комплекса апартаментов на зимний сезон. У туристов, кто привык планировать отдых заранее, есть возможность оформить проживание с большой выгодой.

Как писали Юга.ру, на Курорте Красная Поляна открылся новый аттракцион — маунтинкарты.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм отдых Развлечения Сноубординг Сочи

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