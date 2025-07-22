Проходной двор. Прокуратура Ставрополья через суд требует навести порядок в ботаническом саду

Прокуратура Ставропольского края обнаружила нарушения в содержании ботанического сада имени Скрипчинского

17 июля прокуратура Ставропольского края сообщила, что суд обязал ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» благоустроить территорию ботанического сада имени Скрипчинского. В ходе проверки специалисты выяснили, что на некоторых участках охраняемой природной зоны отсутствует ограждение, что противоречит законодательству. Кроме того, доступ в сад имеют все желающие, из-за чего территория оказалась завалена бытовым мусором.

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«В ходе неконтролируемого перемещения граждан подвергаются повреждению уникальные растения, создается угроза уничтожения флористических объектов, растительных сообществ, коллекций и экспозиций, причинения ущерба природным ландшафтам и коллекциям живых растений», — заявили в ведомстве. Прокуратура требует сделать доступ в научно-экспериментальную зону только для работников. В пресс-службе ведомства заявили, что ответственная организация уже убрала мусор с территории ботанического сада и утвердила план-график субботников.