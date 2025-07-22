В Новороссийске 11 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции
В Новороссийске произошло возгорание на подстанции. Авария обесточила дома, детсады и предприятия
22 июля замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил в своем телеграм-канале, что в городе загорелась подстанция. Из строя вышли 10 кабельных линий. В связи с происшествием электричество отключили у 11 тыс. жителей.
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Без света остались:
- районы Кирилловки (улицы Красная, Цемдолина, Золотая Рыбка) , Гайдук (улицы Труда, Спортивная, Северная, Ленина, Кирова), Восточный, Мефодиевская, Железнодорожная, Свиридова, Курская;
- три котельные;
- две насосные станции;
- два детских сада в поселке Гайдук;
- предприятия «Фреш» (холодильники), «Выбор-С», «Новорос-Логистик», «Агро» (зерновой терминал).
По данным мэра Новороссийска Андрея Кравченко, утром электричество подали 3 тыс. человек, в детсад № 24, а также на две насосные станции. Сейчас на месте продолжает работать спецтехника и специалисты.
Глава города заявил, что аварию устранят в 18:00.
Как писали Юга.ру, 15 июля в Новороссийске вновь прорвало Троицкий групповой водопровод. Улицы затопило, а жители остались без воды.
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