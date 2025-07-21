Уралсиб выпустил экспресс-гарантию на платформе ВБЦ для клиентов. Ее можно оформить за 20 минут

Банк Уралсиб выпустил клиентскую гарантию для участия в госзакупках

Гарантию выпускают на платформе финансового маркетплейса ВБЦ. На скоринг и одобрение банком заявки ушло 3 минуты, еще 14 минут заняло оформление и выпуск гарантии, включая ее оплату и размещение в реестре.

Сегодня в линейке Уралсиба представлены гарантии, закрывающие актуальные потребности бизнеса. Наиболее востребованным продуктом банка является экспресс-гарантия. Это онлайн-продукт, который позволяет клиентам быстро получить гарантию по рыночной стоимости в день обращения. Рассмотрение заявки происходит автоматически, с минимальным пакетом документов.



Уралсиб — один из главных игроков российского гарантийного рынка. Банк является лидером рынка по количеству выпущенных гарантий по 44-ФЗ: доля 18% по всем видам гарантий и 27% — по гарантиям на участие в тендерах*.

Узнать подробности о продуктах и услугах Уралсиба для бизнеса можно по телефону: 8-800-700-77-16, в чате «Уралсиб Бизнес Онлайн» или в офисах банка.

* Данные из отчета Минфина РФ за 2024 год.