Уралсиб выпустил экспресс-гарантию на платформе ВБЦ для клиентов. Ее можно оформить за 20 минут

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iJti
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото user18526052 на ru.freepik.com
    © Фото user18526052 на ru.freepik.com

Банк Уралсиб выпустил клиентскую гарантию для участия в госзакупках

Гарантию выпускают на платформе финансового маркетплейса ВБЦ. На скоринг и одобрение банком заявки ушло 3 минуты, еще 14 минут заняло оформление и выпуск гарантии, включая ее оплату и размещение в реестре.

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Сегодня в линейке Уралсиба представлены гарантии, закрывающие актуальные потребности бизнеса. Наиболее востребованным продуктом банка является экспресс-гарантия. Это онлайн-продукт, который позволяет клиентам быстро получить гарантию по рыночной стоимости в день обращения. Рассмотрение заявки происходит автоматически, с минимальным пакетом документов.

Уралсиб — один из главных игроков российского гарантийного рынка. Банк является лидером рынка по количеству выпущенных гарантий по 44-ФЗ: доля 18% по всем видам гарантий и 27% — по гарантиям на участие в тендерах*.

Узнать подробности о продуктах и услугах Уралсиба для бизнеса можно по телефону: 8-800-700-77-16, в чате «Уралсиб Бизнес Онлайн» или в офисах банка.

* Данные из отчета Минфина РФ за 2024 год.

Как писали Юга.ру, продукт Уралсиба вошел в тройку лучших кредитов наличными для пенсионеров.

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