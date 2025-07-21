Фестивальный без света. В Краснодаре 21 июля произошла очередная энергоавария

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Западном округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества

21 июля телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе из-за повреждения на линии. Специалисты уже устраняют аварию.

«Надо дедушкину керосиновую лампу доставать»:

Без света временно остались улицы: Власова, Рылеева, Тургенева, Артиллерийская, Братьев Игнатовых, Котовского, Севастопольская, Красных Партизан, Аэродромная, Бабушкина, Пластунская, Пластунский 1-2 проезд, Рылеева, Севастопольский 1-2 проезд, Брюсова, Северная, Котовского, Красная, Одесская, Рашпилевская, Хакурате, Красноармейская, Воровского, Рылеева, Карла Маркса, Новомарьинский проезд, Кропоткина, Кропоткина 1-2 проезд, Энгельса.

Напомним, что помимо аварийных отключений, в Краснодаре ежемесячно планово отключают электричество. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей.

Ранее Юга.ру писали, как Краснодар переживает аномальную жару. В городе отключают свет, происходят скачки напряжения, а театры и парки вынуждены останавливать работу.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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