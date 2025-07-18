Мистика, комедии и документалка. Какие фильмы покажут в кинотеатре парка «Краснодар»
В амфитеатре парка «Краснодар» пройдут четыре кинопоказа (18+)
Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал кинопоказы на 19 и 24 июля. Они пройдут в амфитеатре под открытым небом.
19 июля в 16:30 покажут сериал «Там, где цветет полынь». Лента состоит из шести эпизодов и является экранизацией одноименного романа писательницы Ольги Птицевой (16+).
Сериал расскажет о десятикласснице Ульяне, которая приобретает дар — предвидеть гибель других людей. Пытаясь понять, как избавиться от проклятия, девочка сталкивается с потусторонними силами.
19 июля в 18:00 зрителей ждет просмотр третьего сезона комедийного сериала «Омар в большом городе». Лента расскажет о молодом человеке Омаре, который беззаботно жил, пока родители не решили его женить. В надежде избежать свадьбы, парень сбегает из Дагестана в Москву (16+).
24 июля в 18:30 представят документальный фильм «Пелевин» о писателе Викторе Пелевине. Расследование журналиста Родиона Чепеля покажет, как популярному русскому автору удалось стереть собственную личность (18+).
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24 июля в 20:10 зрители увидят три эпизода сериала «Театральная зона». По сюжету, режиссер театрального театра устраивает «огненную» премьеру и попадает в тюрьму за поджог. Он может выйти из места лишения свободы досрочно, если поставит спектакль с труппой из заключенных и охранников (18+).
Вход на кинопоказы свободный. Нужна предварительная регистрация. Также в парке «Краснодар» в июле и августе пройдут и другие бесплатные кинопоказы.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 июля состоится показ драмы «Отель». Картину обсудят с психологом.