Мистика, комедии и документалка. Какие фильмы покажут в кинотеатре парка «Краснодар»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» пройдут четыре кинопоказа (18+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал кинопоказы на 19 и 24 июля. Они пройдут в амфитеатре под открытым небом. 

19 июля в 16:30 покажут сериал «Там, где цветет полынь». Лента состоит из шести эпизодов и является экранизацией одноименного романа писательницы Ольги Птицевой (16+).

Сериал расскажет о десятикласснице Ульяне, которая приобретает дар — предвидеть гибель других людей. Пытаясь понять, как избавиться от проклятия, девочка сталкивается с потусторонними силами. 

19 июля в 18:00 зрителей ждет просмотр третьего сезона комедийного сериала «Омар в большом городе». Лента расскажет о молодом человеке Омаре, который беззаботно жил, пока родители не решили его женить. В надежде избежать свадьбы, парень сбегает из Дагестана в Москву (16+). 

24 июля в 18:30 представят документальный фильм «Пелевин» о писателе Викторе Пелевине. Расследование журналиста Родиона Чепеля  покажет, как популярному русскому автору удалось стереть собственную личность (18+).

Читайте также:

24 июля в 20:10 зрители увидят три эпизода сериала «Театральная зона». По сюжету, режиссер театрального театра устраивает «огненную» премьеру и попадает в тюрьму за поджог. Он может выйти из места лишения свободы досрочно, если поставит спектакль с труппой из заключенных и охранников (18+). 

Вход на кинопоказы свободный. Нужна предварительная регистрация. Также в парке «Краснодар» в июле и августе пройдут и другие бесплатные кинопоказы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 июля состоится показ драмы «Отель». Картину обсудят с психологом.

Афиша Город Кино Кинопрокат Краснодар отдых парк «Краснодар» Развлечения События

Новости

В Краснодаре в кино покажут экспериментальный спектакль «Собачье сердце» по Булгакову
Мистика, комедии и документалка. Какие фильмы покажут в кинотеатре парка «Краснодар»
135 человек осудили за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Они получили от 6,5 до 15 лет тюрьмы
В аэропорт Геленджика прилетел первый самолет из Москвы
Четыре энергоаварии произошли в Краснодаре 18 июля. На каких улицах нет света?
«Шипит, бурлит и воняет». Ростовская река Гнилуша напугала жителей своим зеленым цветом

Лента новостей

Нет сети
17 июля, 16:45
Нет сети
Как и почему в России массово отключают мобильный интернет
Как банк Уралсиб помогает развиваться бизнесу на юге России
Вчера, 15:25 Реклама
Как банк Уралсиб помогает развиваться бизнесу на юге России
Четыре энергоаварии произошли в Краснодаре
Вчера, 15:33
Четыре энергоаварии произошли в Краснодаре
На каких улицах нет света?

Реклама на сайте