Мистика, комедии и документалка. Какие фильмы покажут в кинотеатре парка «Краснодар»

В амфитеатре парка «Краснодар» пройдут четыре кинопоказа (18+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал кинопоказы на 19 и 24 июля. Они пройдут в амфитеатре под открытым небом.

19 июля в 16:30 покажут сериал «Там, где цветет полынь». Лента состоит из шести эпизодов и является экранизацией одноименного романа писательницы Ольги Птицевой (16+).

Сериал расскажет о десятикласснице Ульяне, которая приобретает дар — предвидеть гибель других людей. Пытаясь понять, как избавиться от проклятия, девочка сталкивается с потусторонними силами.

19 июля в 18:00 зрителей ждет просмотр третьего сезона комедийного сериала «Омар в большом городе». Лента расскажет о молодом человеке Омаре, который беззаботно жил, пока родители не решили его женить. В надежде избежать свадьбы, парень сбегает из Дагестана в Москву (16+).

24 июля в 18:30 представят документальный фильм «Пелевин» о писателе Викторе Пелевине. Расследование журналиста Родиона Чепеля покажет, как популярному русскому автору удалось стереть собственную личность (18+).