+40 °С жары и ливни. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в выходные

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Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 19-20 июля

18 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что в ближайшие дни в южных регионах РФ температура воздуха приблизится к сорокаградусной отметке, при этом ожидаются сильные осадки. 

В Краснодарском крае в Сочи и Сириусе прогнозируют ливень. Он приведет к повышению уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Вильфанд отметил, что на курорте может выпасть до 100 мм осадков.

Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары:

По данным краснодарского ЦГМС, на Кубани 19-20 июля ожидается переменная облачность. В начале выходных преимущественно без осадков, а после — кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь с градом. В воскресенье, 20 июля, при грозе ветер может усилиться до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью — 19-24 °С, днем 19 июля — 31-36 °С, а в восточной половине края воздух прогреется до 38 °С. Днем 20 июля будет чуть прохладнее —  28-33 °С.

На Черноморском побережье в начале выходных осадков также не ожидается, а в воскресенье — кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью — 20-25 °С, днем — 28-33 °С.

В Краснодаре 19 и 20 июля прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью — 20-22 °С, днем — 30-34 °С.

Как писали Юга.ру, в Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами. Этим летом можно не ждать цветения.

Город Краснодар Погода Сириус Сочи Черное море

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