+40 °С жары и ливни. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в выходные

18 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что в ближайшие дни в южных регионах РФ температура воздуха приблизится к сорокаградусной отметке, при этом ожидаются сильные осадки. В Краснодарском крае в Сочи и Сириусе прогнозируют ливень. Он приведет к повышению уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Вильфанд отметил, что на курорте может выпасть до 100 мм осадков.

По данным краснодарского ЦГМС, на Кубани 19-20 июля ожидается переменная облачность. В начале выходных преимущественно без осадков, а после — кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь с градом. В воскресенье, 20 июля, при грозе ветер может усилиться до 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью — 19-24 °С, днем 19 июля — 31-36 °С, а в восточной половине края воздух прогреется до 38 °С. Днем 20 июля будет чуть прохладнее — 28-33 °С.



На Черноморском побережье в начале выходных осадков также не ожидается, а в воскресенье — кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью — 20-25 °С, днем — 28-33 °С.



В Краснодаре 19 и 20 июля прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью — 20-22 °С, днем — 30-34 °С.