Море, яхта, Ален Делон. В Краснодаре состоится спецпоказ фильма «На ярком солнце» 1960 года

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 30 июля специальный показ режиссерской версии фильма «На ярком солнце». Картину можно будет посмотреть за девять дней до всероссийского старта.

Ленту в 1960 году снял режиссер Рене Клеман. Это первая экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Англоязычная версия известна под названием «Багровый полдень».