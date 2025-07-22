Море, яхта, Ален Делон. В Краснодаре состоится спецпоказ фильма «На ярком солнце» 1960 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «На ярком солнце» © Скриншот видео с Rutube-канала «Ретроспектива мирового кинематографа»
    Кадр из фильма «На ярком солнце» © Скриншот видео с Rutube-канала «Ретроспектива мирового кинематографа»

В Краснодаре состоится премьера отреставрированной режиссерской версии фильма «На ярком солнце» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 30 июля специальный показ режиссерской версии фильма «На ярком солнце». Картину можно будет посмотреть за девять дней до всероссийского старта.

Ленту в 1960 году снял режиссер Рене Клеман. Это первая экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Англоязычная версия известна под названием «Багровый полдень».

Как влюблялись миллениалы:

Сын американского миллионера Филипп Гринлиф прожигает жизнь со своей девушкой Мардж в Италии. За ним по всюду ездит Том Рипли, которого отец Филиппа нанял вернуть своего сына в Сан-Франциско. Рипли проникается роскошным образом жизни Филиппа и решает его убить, чтобы занять место богача.

Фильм принес молодому Алену Делону первый большой успех.

Начало показа в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским.

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Море, яхта, Ален Делон. В Краснодаре состоится спецпоказ фильма «На ярком солнце» 1960 года
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