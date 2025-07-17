На фестивале актуального научного кино «ФАНК Уикенд» в горах Сочи выступят ученые, режиссеры и герои фильмов

«Роза Хутор» готовится в третий раз принять фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд». Он пройдет на курорте с 25 по 27 июля.

Зрителям представят три полнометражных и четыре коротких научно-популярных фильма о науке и технологиях. После просмотра каждой документальной ленты состоятся дискуссии с экспертами. В этом году в них примут участие не только ученые и режиссеры, но герои фильмов.

Откроется фестиваль 25 июля лентой «Гидроэлектросчастье» (18+), действие которой происходит в 1960-е годы в СССР. На фоне любовной переписки молодого ученого Вадима Руденко разворачивается масштабная стройка Асуанской ГЭС. После просмотра состоится онлайн-встреча с режиссером Александром Марковым.

«Очень рад, что фильм будет представлен на «ФАНК Уикенде». Знаю, что на курорт «Роза Хутор» приезжают люди со всей страны. Будет интересно обсудить их зрительский опыт и взгляд на события фильма», — сказал Марков.