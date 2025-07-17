На фестивале актуального научного кино «ФАНК Уикенд» в горах Сочи выступят ученые, режиссеры и герои фильмов
На курорте «Роза Хутор» продолжается подготовка к международному фестивалю актуального научного кино «ФАНК Уикенд»
«Роза Хутор» готовится в третий раз принять фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд». Он пройдет на курорте с 25 по 27 июля.
Зрителям представят три полнометражных и четыре коротких научно-популярных фильма о науке и технологиях. После просмотра каждой документальной ленты состоятся дискуссии с экспертами. В этом году в них примут участие не только ученые и режиссеры, но герои фильмов.
Откроется фестиваль 25 июля лентой «Гидроэлектросчастье» (18+), действие которой происходит в 1960-е годы в СССР. На фоне любовной переписки молодого ученого Вадима Руденко разворачивается масштабная стройка Асуанской ГЭС. После просмотра состоится онлайн-встреча с режиссером Александром Марковым.
«Очень рад, что фильм будет представлен на «ФАНК Уикенде». Знаю, что на курорт «Роза Хутор» приезжают люди со всей страны. Будет интересно обсудить их зрительский опыт и взгляд на события фильма», — сказал Марков.
Выставка, шоу мыльных пузырей, конкурсы и мастер-классы:
26 июля можно будет увидеть альманах «Коротко о науке» (16+). В этот же день покажут картину «О герое» (18+). Это вымышленное повествование, переплетенное с интервью художников, философов и ученых, размышляющих о понятиях оригинальности, аутентичности, бессмертия и души в эпоху искусственного интеллекта.
Эта уникальная картина создана на основе сценария, написанного искусственным интеллектом по мотивам фильмов Вернера Херцога. После просмотра состоится дискуссия с экспертом по ИИ Николаем Герасименко.
«Меня интересует то, как технологии — особенно искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM) — формируют нашу способность понимать, интерпретировать и проверять информацию. В своей работе я обучаю модели извлекать знания из массивов текстов, выявлять недостоверные утверждения, выстраивать диалог между человеком и машиной вокруг понятий достоверности и смысла. Эти задачи напрямую связаны с темами, поднятыми в фильме «О герое». Фильм помогает по-новому взглянуть на то, как технологии меняют восприятие тех, кого мы считаем носителями истины или моральными ориентирами. Надеюсь, наша беседа поможет зрителям осмыслить эти процессы как с гуманитарной, так и с технологической стороны», — подчеркивает Николай Герасименко.
27 июля можно будет посмотреть фильм «Вирус лжи» (18+). Это расследование о судьбе трех учёных, изучавших происхождение эпидемии атипичной пневмонии, вспыхнувшей в Китае в 2019 году. После просмотра состоится дискуссия с экспертом Станиславом Рыбцовым.
«При просмотре этого фильма убеждаешься, что исследования по мониторингу и контролю новых вирусных инфекций и исследования по модификации вирусов (Gain of Function) должны быть четко разделены и находиться под строгим контролем. Выражаю благодарность режиссеру, что привлекает внимание общественности к этой теме», — заявил Рыбцов.
Показы пройдут на площадке лектория горного клуба «Спорт-Марафон» (Набережная Панорама, 4). Вход свободный, требуется предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» помогает возродить в Сочи школьное поисковое движение. Курорт снарядил учеников необходимым оборудованием.