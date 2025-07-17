Сотни краснодарцев 17 июля останутся без воды и света. Список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электричества и воды

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 17 июля в Краснодаре ограничат подачу воды.

С 10:00 до 17:00 ресурса не будет по улицам:

  • Кубанская Набережная, 1, 3, 4, 40, 42, 44, 46;
  • Олега Кошевого;
  • Береговая;
  • Краснодонская;
  • Александра Матросова;
  • 2-й квартал Горогороды;
  • 3-й квартал Горогороды;
  • Стрелковая;
  • Витязевская.

Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары:

По данным «ЕДДС Краснодар», также 17 июля с 9:00 до 17:00 отключат электричество по адресам:

  • Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б, 70/1;
  • Красная, 170, 172, 172/1, 174;
  • Школьная, 6, 8, 13, 15/2, 18;
  • Мачуги, 9, 19/1;
  • Звенигородская, 7/9;
  • Хакурате, 3, 5;
  • Коммунаров, 205;
  • Жемчужная, 1, 1/2;
  • Дзержинского, 118;
  • Димитрова, 122;
  • Айвазовского, 77;
  • Свободная, 75
  • 5-й Артельный проезд, 27.

Отметим, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. Свет отключают ежемесячно. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей. Помимо этого, из-за июльской жары краснодарцы сталкиваются с аварийными отключениями электричества.

Как писали Юга.ру, 15 июля в Новороссийске вновь прорвало Троицкий групповой водопровод. Улицы затопило, а жители остались без воды.

Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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Сотни краснодарцев 17 июля останутся без воды и света. Список адресов
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