Сотни краснодарцев 17 июля останутся без воды и света. Список адресов

Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электричества и воды

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что 17 июля в Краснодаре ограничат подачу воды. С 10:00 до 17:00 ресурса не будет по улицам:

По данным «ЕДДС Краснодар», также 17 июля с 9:00 до 17:00 отключат электричество по адресам:

Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б, 70/1;

Красная, 170, 172, 172/1, 174;

Школьная, 6, 8, 13, 15/2, 18;

Мачуги, 9, 19/1;

Звенигородская, 7/9;

Хакурате, 3, 5;

Коммунаров, 205;

Жемчужная, 1, 1/2;

Дзержинского, 118;

Димитрова, 122;

Айвазовского, 77;

Свободная, 75

5-й Артельный проезд, 27.

Отметим, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. Свет отключают ежемесячно. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей. Помимо этого, из-за июльской жары краснодарцы сталкиваются с аварийными отключениями электричества.