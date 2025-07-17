Сотни краснодарцев 17 июля останутся без воды и света. Список адресов
Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электричества и воды
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 17 июля в Краснодаре ограничат подачу воды.
С 10:00 до 17:00 ресурса не будет по улицам:
- Кубанская Набережная, 1, 3, 4, 40, 42, 44, 46;
- Олега Кошевого;
- Береговая;
- Краснодонская;
- Александра Матросова;
- 2-й квартал Горогороды;
- 3-й квартал Горогороды;
- Стрелковая;
- Витязевская.
Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары:
По данным «ЕДДС Краснодар», также 17 июля с 9:00 до 17:00 отключат электричество по адресам:
- Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б, 70/1;
- Красная, 170, 172, 172/1, 174;
- Школьная, 6, 8, 13, 15/2, 18;
- Мачуги, 9, 19/1;
- Звенигородская, 7/9;
- Хакурате, 3, 5;
- Коммунаров, 205;
- Жемчужная, 1, 1/2;
- Дзержинского, 118;
- Димитрова, 122;
- Айвазовского, 77;
- Свободная, 75
- 5-й Артельный проезд, 27.
Отметим, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. Свет отключают ежемесячно. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей. Помимо этого, из-за июльской жары краснодарцы сталкиваются с аварийными отключениями электричества.
Как писали Юга.ру, 15 июля в Новороссийске вновь прорвало Троицкий групповой водопровод. Улицы затопило, а жители остались без воды.