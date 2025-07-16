Хай-тек, футуризм, обожженная глина. В парке «Краснодар» пройдут дискуссии о творчестве японских художников и архитекторов

В Японскому саду состоятся встречи о трех японских творцах (12+)

20 июля в 13:00 пройдет встреча «Скульпторы-керамисты Кадзуо Яги и Йо Акияма: Глина, ставшая музыкой».

19 июля в 13:00 состоится дискуссия «Архитектор Кэндзо Тангэ: Режиссер современного города». Участники погрузятся в мир японского хай-тека, узнают, что такое метаболизм в архитектуре, и как Кандзо соединял в своих проектах футуризм и японскую модульность. Встреча объединит лекцию и живое обсуждение за чашкой чая.

Парк «Краснодар» анонсировал на 19 и 20 июля дискуссии, посвященные современным японским дизайнерам, архитекторам и скульпторам. Встречи пройдут в Японском саду в храме Дзадзен-до (Дом медитаций).

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Эти творцы создали новый тип национальной керамики и переосмыслили ее задачи. Кадзуо Яги стер границу между керамикой и скульптурой, а Йо Акияма, продолжая этот подход, изобрел в искусстве собственный стиль, создав массивные глыбы из обожженной глины.

Мероприятие включает лекцию и неформальную беседу.

Приглашенными спикерами на встречах выступят скульптор, дизайнер и архитектор Валерий Пчелин и арт-продюсер, журналист и редактор Анна Пчелина.

Стоимость участия в каждой дискуссии — 1500 рублей. Билет дает возможность попасть в Японский сад без очереди. Подробности уточняйте у организаторов.